Amici, Veronica Peparini pubblica le foto prima e dopo il parto: "Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo, ma..."

L'ex maestra di Amici, Veronica Peparini, è diventata mamma di due gemelline da pochi mesi. Sui social ha deciso di raccontare la sua esperienza con i cambiamenti che il suo corpo ha vissuto, mostrando le foto prima e dopo il parto.

Veronica Peparini e Andreas Muller, ex volti legati ad Amici di Maria De Filippi, sono diventati genitori qualche mese fa delle gemelline Penelope e Ginevra. A distanza di qualche mese, l'ex insegnante del talent di Canale5 ha pubblicato sui social una riflessione su come è cambiato il suo corpo durante la gravidanza e dopo aver dato alla luce le bambine, postando anche le foto prima e dopo il parto.

Amici, Veronica Peparini pubblica le foto prima e dopo il parto: "Non è facile amare il proprio corpo..."

L'ex insegnante di Amici, Veronica Peparini ha deciso di condividere con i suoi followers un'importante riflessione sull'accettazione e l'amore per sé stessi e il proprio corpo. Tutto nasce dalla pubblicazione delle foto che mostrano come il corpo della ballerina e maestra sia cambiato con la gravidanza.

Nonostante Penelope e Ginevra siano un autentico miracolo per la coppia di neo genitori, Veronica ha voluto anche sottolineare come a volte i cambiamenti, soprattutto, fisici a cui va soggetto il corpo femminile possano rendere complesso il periodo immediatamente successivo al parto.

Sul suo profilo Instagram, perciò, Veronica Peparini ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono prima e dopo la nascita delle gemelle, rivelando ai fan delle difficoltà che si è trovata ad affrontare nel vedere il suo corpo cambiare per accogliere le nuove vite che stavano crescendo dentro di lei. In un post su Ig, infatti, Veronica ha raccontato:

"Prima… dopo… per loro.. non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza il lavoro la vita.. però poi le guardi e tutto svanisce! Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa e come Donna ho sempre amato lo sport, e questo vale a tutte le età e per tutte le mamme e non mamme!"

Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller genitori: "Penelope e Ginevra sono il nostro miracolo"

La gravidanza gemellare non si è rivelata facile per Veronica Peparini e Andreas Muller: la coppia, infatti, dopo aver rivelato a Verissimo che avrebbe accolto presto due gemelle si è trovata a dover affrontare alcuni problemi legati alla gestazione. Con una storia condivisa sui social, la coppia di ex protagonisti di Amici ha rivelato che le gemelle soffrivano di una condizione particolare, chiamata trasfusione feto fetale:

" La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente"

Nonostante le preoccupazioni, tuttavia, dopo diversi controlli e settimane di attesa, è emerso che tutti i valori erano nella norma e la gravidanza dell'ex insegnante di Amici è proseguita felicemente fino alla nascita delle piccole. Già durante la gestazione Veronica Peparini aveva deciso di pubblicare delle foto del suo corpo in cambiamento, al di là dei difetti estetici e delle imperfezioni, incoraggiando le sue followers a mostrarsi senza vergogna:

"Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne, non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ce lo può togliere."

