Amici, Tommaso Stanzani ballerà proprio per lui: la notizia bomba

Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici e fidanzato di Tommaso Zorzi, nel tour di Andrea Bocelli.

Dopo aver preso parte alla ventesima edizione di Amici, raccogliendo attorno a se tantissimi fan grazie al suo talento e alla sua contagiosa allegria, Tommaso Stanzani sta vivendo un momento d’oro a livello sentimentale ma soprattutto lavorativo. Il ballerino, infatti, è stato scelto per il tour europeo di uno dei cantanti italiani più famosi di sempre.

Amici, Tommaso Stanzani balla per Andrea Bocelli

Tra i banchi della scuola di Amici abbiamo imparato a conoscere e apprezzare Tommaso Stanzani, giovanissimo talento nel ballo dal viso d’angelo e la potenza muscolare di un toro, che ha incantato tutti con la sua gentilezza e la sua ironia fuori dal comune. L’eliminazione di Tommaso al Serale provocò una polemica durissima, che infiammò i fan del talent show di Maria De Filippi per settimane, riuscendo a mettere d’accordo praticamente tutti: Stanzani non avrebbe meritato l’esclusione.

Nel frattempo, il ballerino non ha smesso di studiare e impegnarsi, gettandosi a capofitto in diversi progetti, tra cui uno sperimentale sui social che lo vedeva improvvisarsi anche cantante e che ha ottenuto un discreto successo. Mentre a livello professionale Tommaso decolla, sul lato privato il ballerino non potrebbe dirsi più soddisfatto. Stanzani ha intrecciato una relazione con Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e, salvo qualche periodo di crisi tipico di tutte le coppie, la storia d’amore procede a gonfie vele e i due sono innamoratissimi.

Tra un progetto e l’altro, Stanzani è stato scelto anche da uno dei cantanti italiani più famosi di sempre, che lo ha voluto a tutti i costi sul palco. Stiamo parlando di Andrea Bocelli che, come annuncia lo stesso Tommaso su Twitter senza nascondere a ragion veduta una punta d’orgoglio, seguirà per il suo turo europeo. Decisamente una grandissima soddisfazione per Stanzani, che si afferma sempre di più nel mondo della danza.

