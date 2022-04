Amici, storico ex concorrente sbarca nel cast di Un Posto al Sole

Gossip TV

Nel cast di Un Posto al Sole arriva Antonio Fiore, ex allievo di Amici.

Gli appassionati di Amici ricorderanno il ballerino Antonio Fiore, allievo della quarta edizione del talent show di Maria De Filippi, la cui carriera spiccò il volo dopo il programma. Adesso, Fiore entra a far parte del cast di Un Posto al Sole, l’amata soap di Rai3.

Antonio Fiore da Amici a Un Posto al Sole

Era l’anno della vittoria di Antonino, uno dei concorrenti più amati di sempre dai fan di Amici, quando Antonio Fiore sedeva tra i banchi della scuola, ammaliando con i suoi incredibili passi di danza. Dopo il talent show di Canale5, il ballerino ha visto la sua carriera decollare, partecipando al musical Nine e prendendo parte a molti spettacoli di rilievo, fino a giungere ad una svolta inaspettata. Antonio, infatti, è entrato a fare parte del cast di Un Posto al Sole, l’amatissima soap di Rai3 che dopo un ventennio registra ancora ascolti record.

Fiore interpreta Costabile, fratello di Speranza, che giunge a Napoli insieme al padre Espedito per controllare la sorella e renderle la vita un po’ più difficile. A Espedito, infatti, non piace affatto l’idea di sapere Speranza insieme a Samuel e, dopo essere sparito dalla circolazione per qualche tempo, tornerà nella capitale partenopea per mettere in chiaro il suo pensiero, rischiando di dividere così i due amanti. Samuel è in pericolo? Questo lo scopriremo nelle nuove puntate della soap, dove Fiore avrà un ruolo di rilievo. Il ballerino, dopo amici, ha sposato l’ex campionessa di ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio, che l’ha reso padre di una bellissima bambina, Maya.

