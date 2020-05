Amici Speciali: svelati i nomi dei quattro giudici del talent show, ecco chi sono

Gossip TV

Ecco chi giudicherà le esibizioni dei talenti in gara.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici Speciali che partirà il prossimo 15 maggio 2020 su Canale 5. Se i nomi dei concorrenti sono stati già resi noti, a pochissimi istanti fa risale la notizia sui componenti della giuria che valuterà le esibizioni dei talenti in gara.

Ecco chi sono i quattro giudici di Amici Speciali

Manca poco al debutto di Amici Speciali. Ben dodici talenti, tra cantanti e ballerini, che si sfideranno in una maratona solidale a favore della raccolta fondi per combattere il Coronavirus: Andreas Muller, Alessio Gaudino, Irama, Gaia Gozzi, Alberto Urso, i The Kolors, Umberto Gaudino, Javier Rojas, Giordana Angi, Gabriele Esposito, Michele Bravi e il rapper Random.