Amici Speciali, Irama spiega cosa l'ha spinto a cambiare look: "Rispetto ai miei coetanei sono un po' anomalo"

Irama svela i motivi che l'hanno spinto a cambiare il suo look: "Non metto le tute".

Irama è tra i cantanti più amati nella storia di Amici. Il suo look riconoscibile, l’iconico orecchino con la piuma e l’aspetto molto curato sono state certi vincenti nel suo percorso. I fan, infatti, oltre ad amare ed apprezzare la sua musica e l’intensità dei testi, sono in estasi per i suoi continui cambi di look.

Amici Speciali, Irama commenta il suo cambio di look: "Un modo per esprimere il tuo mondo"

Il cantante, che attualmente vediamo sul palco di Amici Speciali per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, ha raccontato a Gqitalia.it il motivo del suo continuo cambiamento e perfezionamento estetico. “Sto molto attento a quello che indosso, per me è un modo fondamentale di comunicare chi sono oltre la mia musica. So bene quello che mi piace e cosa no. Rispetto ai miei coetanei sono un po’ anomalo, per esempio odio le sneakers e non metto le tute. Non ne ho indossata una nemmeno in questi mesi di quarantena!”, ha raccontato Irama.

Recentemente, il cantante ha scelto di eliminare dai social le vecchie foto per lasciare spazio al nuovo look. “Indosso solo cose che mi facciano sentire a mio agio – ha spiegato Irama – e che siano in sintonia con il mio gusto, che parlino di me. Mi è sempre piaciuta una frase di Oscar Wilde che dice che ‘solo i superficiali non giudicano dalle apparenze’. Ecco, per me è così. La sostanza si manifesta anche tramite quello che ti metti addosso, è un modo di esprimere il tuo mondo”.

Sulla questione ha detto la sua anche Simone Rutigliano, lo stylist del cantante, che ha raccontato: “Fin da quando l’ho incontrato aveva le idee chiare su cosa voleva e cosa no, è uno che va per la sua strada, ma non mette paletti accettando con mente aperta i consigli di chi è un professionista in un settore diverso dal suo. […] Ho cercato di rendere il suo look meno commerciale e più consapevole, proponendogli dei marchi che secondo me si adattano perfettamente al suo modo di essere”.

Amici Speciali ci aspetta venerdì 22 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.