Amici, Sangiovanni annulla il concerto per problemi di salute: "Sarei salito sul palco anche con il dolore, ma..." (VIDEO)

Gossip TV

Lo sfogo inaspettato del giovane cantante Sangiovanni.

Momento difficile per Sangiovanni, che è stato costretto a rimandare il suo ultimo concerto estivo a Cremona per problemi di salute. A spiegare come sono andate le cose è stato proprio l'ex allievo di Amici che, nelle ultime ore, ha deciso di pubblicare un video su Instagram per scusarsi con i suoi fan, ma anche rassicurarli sulle sue condizioni.

L'annuncio inaspettato di Sangiovanni

Sangiovanni spiazza tutti sui social e pubblica sul suo profilo Instagram un video per scusarsi con i fan per l’annullamento all'ultimo minuto del suo concerto a Cremona. Il motivo? Un malore avuto nella giornata di domenica che ha costretto il cantante ed ex allievo della ventesima edizione di Amici a posticipare l'evento:

Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Purtroppo soffro di dolori e fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure, ma non sono mai andato a farmi visitare: a volte magari pensi sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. E ho sempre trascurato la questione per dedicare tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare senza pensare di prendere un giorno per me, per la mia salute. Purtroppo questa cosa mi è capitata prima del concerto.

Sangiovanni ha continuanto spiegando nel dettaglio la dinamica della situazione:

Ero pronto vestito con le cuffie, stavo per salire sul palco, ho sentito queste fitte fortissime allo stomaco. Sono tornato in camerino. Purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione, ecc. Era tutto a posto. Nessuno aveva un farmaco o un medicinale che facesse al caso mio. Non erano solo fitte allo stomaco, avevo anche tanta nausea. Ho provato a prendere delle cose, ma non mi è passato. Abbiamo cercato qualcuno che andasse alla farmacia più vicina. Tutto questo però ha fatto passare molto tempo. Io sarei salito sul palco anche con il dolore, il problema è che avevo questa nausea molto forte: non riuscivo a muovermi perché più mi muovevo più avevo i conati. E non era bello salire sul palco per rischiare di dover scendere poco dopo, anche perché vi avevo già fatto già aspettare molto tempo.

Leggi anche La confessione di Nunzio Stancampiano

Mi sento in colpa per quello che è successo - ha rivelato Sangiovanni scusandosi ancora con i suoi fan - Mi dispiace molto per chi ha comprato il biglietto e non potrà venire. Mi dispiace davvero molto. Non sapete quanto io sia triste anche perché era l’ultima data del tour estivo e avremmo chiuso in bellezza. Nulla è perduto comunque. Ci vediamo stasera con il doppio dell’energia e chiudiamo in bellezza questo tour estivo che è stato incredibile.

Scopri le ultime news su Amici.