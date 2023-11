Amici, Samuele Barbetta protagonista nel videoclip della nuova canzone di Ed Sheeran: "È successo ed è davvero incredibile!"

Gossip TV

Il ballerino ed ex allievo di Amici nel videoclip ufficiale del nuovo singolo della star internazionale.

Samuele Barbetta è il protagonista del video ufficiale di Plastic bag, la canzone della star internazionale Ed Sheeran. Ad annunciarlo è stato proprio il ballerino ed ex allievo di Amici, che ha pubblicato sui social alcuni video e scatti di questa sua nuova e incredibile esperienza.

Samuele Barbetta e l'annuncio inaspettato sui social

Momento d'oro e ricco di soddisfazioni per Samuele Barbetta, uno dei ballerini più amati e apprezzati delle ultime edizioni del talent show di Maria De Filippi. L'ex allievo della 20esima edizione di Amici è infatti il protagonista nel video ufficiale di una canzone di Ed Sheeran, proprio come ha rivelato lui stesso sui social:

Essere protagonista nel video ufficiale di una canzone di Ed Sheeran è abbastanza irrealizzabile in questo momento, ma è successo. La prima cosa che mi viene in mente da dire è - "andate vederlo!" - perché il risultato finale è davvero incredibile! Il videoclip è una commistione perfetta di molte discipline artistiche che si sono congiunte alla perfezione (scrittura, regia, costume, hair e make up, nail, fotografia, montaggio ed editing), ho conosciuto i migliori quel giorno!

Grazie a @lauradays per avermi diretto lasciandomi tutta la libertà creativa di cui avevo bisogno e un bacio enorme a quegli artisti-angeli che si sono occupati di me per tutto il giorno trattandomi come una principessa: @leonardopersico Stylist, @fabio_donofrio Hair and make up artist e la sua assistente @vansaramua.h, @sara.bergaglio Nail artist e Hair e Makeup Assistant.Ultimo ma non ultimo un grazie di cuore come sempre al mio management @6floorfactory per credere in me qualunque cosa accada @valerio.cup.

