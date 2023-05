Amici, Samuele Barbetta protagonista del videoclip degli Zero Assoluto

Gossip TV

L'ex allievo di Amici, il ballerino Samuele Barbetta, sarà il protagonista del videoclip degli Zero Assoluto. Vediamo insieme i dettagli.

Molti dei talenti nati ad Amici hanno avuto, una volta fuori dal talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, una brillante carriera e mostrano giorno dopo giorno quanto la loro luce stia brillando intensamente. Tra loro, anche il ballerino di Amici20, Samuele Barbetta, che sarà il protagonista di un video musicale degli Zero Assoluto.

Amici, Samuele Barbetta protagonista di un videoclip degli Zero Assoluto

Samuele Barbetta ha partecipato all'edizione numero 20 di Amici e quest'anno è tornato nella scuola per incontrare gli allievi di questa edizione, per offrire loro consigli e aiuto in vista delle ultime puntate del Serale. Il ballerino è stato giudice per un giorno, in una puntata del daytime trasmessa qualche mese fa. Tra i suoi progetti futuri, Barbetta è anche il protagonista del videoclip dell'ultima canzone del gruppo italiano degli Zero Assoluto, Sardegna. Ad annunciare la sua presenza è stato proprio il duo di cantanti, con un post su Instagram:

"Abbiamo voluto raccontare Sardegna attraverso l'arte di Samuele. Il modo in cui può prendere vita una canzone con un'espressione artistica così forte è magico. Il video di Sardegna è ora sul nostro canale Youtube. Godetevelo in ogni singolo movimento."

Diversi ex allievi e ballerini del talent hanno espresso la loro ammirazione e gioia per questo nuovo traguardo di Barbetta.

