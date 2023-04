Amici 22, Samuele Barbetta giudice per un giorno nel daytime del programma!

Gossip TV

Durante il daytime di oggi ad Amici, un ex allievo molto amato del talent di Canale 5 è tornato per fare da giudice per un giorno nel programma di Maria De Filippi: stiamo parlando di Samuele Barbetta!

Amici 22, Samuele Barbetta torna nel programma!

Samuele Barbetta è giunto ad Amici 22 per giudicare una gara di improvvisazione tra i ballerini: a esibirsi davanti a lui con un oggetto che raccontasse la loro infanzia sono stati Ramon Agnelli, Mattia Zenzola, Maddalena Svevi e Isobel Kinnear. Il giudice per un giorno è stato uno degli allievi di Amici 20 ed è tra gli ex concorrenti più amati dal pubblico.

Oggi, ha deciso di giudicare questa gara di improvvisazione di ballo, nella quale ognuno dei ragazzi avrebbe raccontato con un oggetto legato alla sua infanzia un momento che la racchiudesse. Isobel ha voluto raccontare della perdita di alcune persone a lei care, come sua nonna e sua zia, simboleggiando la perdita con un fiore. Ramon ha rivelato di soffrire di una profonda solitudine e che questa sarà rappresentata da una scatola vuota, nella quale lui metterà dei cuori a simboleggiare coloro che si sono avvicinati a lui e lo hanno sostenuto. Maddalena ha scelto un carillon che la lega a sua sorella, la persona che ama di più nella sua famiglia e, infine, Mattia ha deciso di ballare tenendo tra le mani una foto di sua mamma, la sua più grande sostenitrice.

Dopo aver visto le esibizioni, Samuele Barbetta ha espresso il suo parere, decidendo di premiare Maddalena per la sua performance.

Ecco come ha giudicato le varie esibizioni:

"Siete stati tutti stupendi da guardare, mi è arrivato molto da parte di tutti. Darò un giudizio tecnico a questo punto: Mattia, tu sei stato quello che mi è piaciuto di più dal punto di vista fisico, mi hai dato moltissimo. Ramon, ti ho trovato molto emotivo, ho trovato geniale l'idea di usare in quel modo la scatola, anche se poi ti sei fatto prendere dal fatto che avevi già in mente un percorso da seguire. Isobel mi sei piaciuta molto, soprattutto, quando si è rotto il fiore. Io sono un fan di quando le cose vanno storte e bisogna trovare un modo per risolverle. Maddalena, tu sei quella che mi ha convinto di più dal punto di vista emotivo. Perciò, mi sento di assegnare a te la vittoria."

