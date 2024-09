Amici, Rosa Di Grazia lancia una frecciatina alla maestra Alessandra Celentano!

Gossip TV

Rosa Di Grazia, protagonista della ventesima edizione di Amici, festeggia il suo lavoro nel corpo di ballo di Emma poi lancia una frecciatina alla maestra Alessandra Celentano.

Rosa Di Grazia è stata una delle protagoniste più chiacchierate della ventesima edizione di Amici. La ballerina è arrivata fino all’ultima puntata del Serale del talent show di Canale 5, confrontandosi in continuazione con le amare critiche di Alessandra Celentano che, lapidaria, le ha profetizzato che non sarebbe mai diventata una ballerina professionista. Rosa ha preso recentemente parte al corpo di ballo di Emma Marrone, durante il concerto all’Arena di Verona, e ha festeggiato sui social, lanciando anche una bella frecciatina alla sua ex insegnante.

Rosa Di Grazia da Amici al corpo di ballo di Emma

Nel corso della ventesima edizione di Amici, il percorso di Rosa Di Grazia ha emozionato e appassionato tantissimi fan che, ancora oggi, la seguono con piacere su Instagram. La ballerina si è mostrata molto appassionata alla danza, seguendo un percorso tortuoso segnato dalle continue e amare critiche della maestra Alessandra Celentano. Secondo quest’ultima, infatti, Rosa non avrebbe mai avuto le carte in regola per diventare una vera ballerina professionista per mancanza di doti fisiche e artistiche.

A distanza di anni, Rosa ha continuato a studiare duramente ed è entrata a far parte del corpo di ballo di Emma Marrone, esibendosi durante l’ultimo concerto della cantante al Power Hits: Italia all’Arena di Verona organizzato da RTL. Un vero e proprio colpaccio per la ballerina, che ha festeggiato il traguardo commentando su Instagram la sua gioia e la sua soddisfazione con foto e video della serata memorabile. Tantissimi i fan che hanno subito commentato il post sulla nota piattaforma social, congratulandosi con Di Grazia che non si è lasciata scappare l’occasione di lanciare anche una bella frecciatina alla maestra Celentano.

Rosa Di Grazia torna a pungere Alessandra Celentano

Il percorso artistico di Rosa Di Grazia nella scuola di Amici aveva diviso l’opinione dei fan del talent show di Maria De Filippi, tra chi credeva che la giovane possedesse talento e margine di miglioramento e chi, invece, dava credito alle previsioni di Alessandra Celentano sul futuro incerto della ballerina. Oggi Rosa sta vivendo il suo sogno e ha recentemente festeggiato la sua presenza sul palco nel corpo di ballo di Emma Marrone all’Arena di Verona. Una sua fan ha colto la palla al balzo per congratularsi con lei su Instagram, scrivendole:

“Ti ricordi quando ad Amici ci dicevano che non diventerai mai una ballerina?”.

Rosa ha preso il messaggio a cuore e ha replicato con un selfie in cui si mostra entusiasta e soddisfatta dopo l’esibizione sul palco. Decisamente una bella frecciatina nei confronti della maestra Celentano che non è passata inosservata al popolo del web. Amici sta per tornare e con il programma di Canale 5 arriva anche uno speciale in prima serata dedicato ai talenti emersi nella scuola più famosa d’Italia, condotto da Silvia Toffanin che si è mostrata entusiasta del progetto.

