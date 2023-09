Amici, racconto shock di un'ex allieva: "Brutto incidente, viva per miracolo"

Gossip TV

Attraverso un video su TikTok un'ex allieva del talent di Amici ha raccontato di aver subito un traumatico incidente. Ecco cosa ha rivelato.

Dopo aver preso parte alla settimana edizione di Amici di Maria De Filippi, Martha Rossi, ex allieva del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si è dedicata con amore alla sua carriera, raggiungendo importanti traguardi e diventando una vera content creator su TikTok. Proprio dalla piattaforma, con un video, fa sapere di aver rischiato la vita in un incidente quasi mortale.

Amici, Martha Rossi e il drammatico incidente in cui è rimasta coinvolta: "Ho temuto di morire"

L'ex allieva del talent show condotto da Maria De Filippi si è mostrata in un video TikTok con ancora i segni dello spavento preso: la cantante Martha Rossi, infatti, nel raccontare ai fan che la seguono numerosi sui social, aveva ancora la voce tremante e occhi rossi e gonfi di pianto. Nel riepilogare quanto accaduto, Martha ha affermato di aver avuto molta paura di non sopravvivere, perché l'esperienza vissuta è stata particolarmente drammatica. L'ex concorrente di Amici ha spiegato di aver deciso di fare questo video anche per lanciare un messaggio a quanti la seguono: non dare per scontata la propria vita, perché essa può spezzarsi da un momento all'altro:

"Sono precipitata giù dalle scale mentre traportavo un tapis roulant, che è scivolato trascinandomi. Ho sbattuto molto violentemente la testa e la spalla, non c'è nulla di scomposto o rotto, ho solo una piccola frattura alla base della clavicola. La tac è risultata negativa, ho solo un brutto livido su un occhio che andrà via nel corso di una settimana. Ringrazio chi mi è stato vicino, ne ho avuto molto bisogno"

Subito dopo l'incidente, Martha è stata trasportata d'urgenza al San Carlo di Milano, dove i medici l'hanno prontamente assistita e soccorsa. La cantante ha ammesso che sarebbe potuta andare molto diversamente:

"Poteva andare peggio, rigrazio l'angelo che mi ha protetta"

