Amici, Pasqualino Maione e la sua battaglia contro la malattia

L'ex concorrente di Amici, Pasqualino Maione, ha di recente rivelato di essere alle prese con una meningite post-covid e di non essere ancora in gran forma. Ecco cosa ha raccontato.

L'ex concorrente di Amici, il cantante Pasqualino Maione, ha di recente confessato ai suoi fan di soffrire di una grave forma di meningite post-covid. La rivelazione è arrivata al settimanale Nuovo, al quale ha rilasciato una lunga intervista.

Amici, Pasqualino Maione confessa ai fan la sua malattia

Il cantante era scomparso dai social già ad agosto e per mesi non si erano avute più sue notizie. Poi, il 39enne è riapparso per annunciare ai fan di aver contratto due volte il covid e di essere stato in ospedale per quattro mesi. Visbilmente dimagrito e provato, Pasqualino Maione ha raccontato poi in un video pubblicato sul suo profilo tiktok cosa è successo.

A quanto pare, il covid gli ha lasciato una forma acuta di meningite che gli è stata diagnosticata quando già aveva colpito il cervello e il midollo osseo, ma sembra sia stata presa in tempo:

"Mi hanno salvato in tempo. Ora, sto combattendo una lunga battaglia contro questa patologia. E no, non sono ingrassato, se mi vedete così è per il cortisone e le medicine che prendo da mesi. I medici del Vanvitelli mi hanno curato in tempo. Sono attualmente in terapia e provano a farmi stare meglio il prima possibile. Ma c'è ancora tanta strada da fare."

In seguito al filmato, in tantissimi gli hanno scritto per testimoniare la loro vicinanza e tanti messaggi di buona e pronta guarigione lo hanno raggiunto. Il cantante ha ringraziato tutti e contro chi, come sempre, non ha potuto trattenersi dal criticarlo per aver reso pubblica la sua condizione, ha deciso di ribattere:

"Ho parlato anche perché è giusto informare e farlo in modo giusto. A volte, si ritorna un po' bambini, un po' per dimenticare il presente e un po' per essere anche spensierati e ingenui. Grazie mille a tutti voi per i commenti e i messaggi di conforto che mi state mandando. Vi abbraccio davvero."

