Amici, Marcello Sacchetta parla di Stefano De Martino e Tommaso Zorzi

Marcello Sacchetta vuota il sacco sul rapporto con Stefano De Martino e Paolo Ciavarro, parlando anche di Tommaso Zorzi.

Marcello Sacchetta è uno dei volti più amati di Amici. Il ballerino professionista incanta con coreografie sempre nuove e audaci, ed è rimasto nel cuore dei fan del programma grazie alla conduzione del day-time del programma di Maria De Filippi. Interrogato dai fan su Instagram, il Sacchetta ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino e Paolo Ciavarro, rivelando a sorpresa di essere anche in contatto con Tommaso Zorzi.

Amici, Marcello Sacchetta rompe il silenzio su De Martino e Zorzi

Marcello Sacchetta è ormai un volto storico di Amici, dopo anni di esperienza come ballerino professionista nel talent show di Maria De Filippi, e la conduzione del day-time del programma. Proprio durante questa esperienza, Marcello ha fatto la conoscenza di Paolo Ciavarro ma qualcosa si è rotto in questa amicizia, e i due non hanno più contatti, come rivela il ballerino su Instagram. “Non ci sentiamo più ma è tutto ok, abbiamo preso strade differenti”, ha ammesso Marcello che ha parlato anche del rapporto con Stefano De Martino, con il quale invece è spesso in contatto.

A proposito della fascia quotidiana, invece, il Sacchetta ha spiegato perché, secondo lui, non va in onda ormai da due anni: “Credo perché la fascia quotidiana durava molto poco e non c’era spazio per una conduzione, ma ripeto credo. Ad ogni modo quello spazio mi piaceva tantissimo”. Mentre i protagonisti dell’ultima edizione di Amici raccolgono il frutto del successo, come Tommaso Stanzani che appare nel video di Ermal Meta, il ballerino professionista confessa al popolo del web di essere in buoni rapporti con Tommaso Zorzi. “Ogni tanto ci scriviamo commentando cose… Mi piace! E sono certo che anche a lui piace la nostra categoria”, ha dichiarato Marcello, alludendo al fidanzamento tra Zorzi e Stanzani, che sembra procedere a vele spiegate.

