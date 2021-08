Amici, Tommaso Stanzani nel videoclip di Ermal Meta: "È molto importante per me"

Gossip TV

Nuova avventura per il ballerino Tommaso dopo Amici e Battiti Live!

Momento d'oro per Tommaso Stanzani. Dopo l'esperienza nel corpo di ballo di Battiti Live, il giovane ballerino della ventesima edizione di Amici è il protagonista del nuovo videoclip di Ermal Meta, Stelle Cadenti.

Tommaso Stanzani protagonista del videoclip di Ermal Meta: nuovo traguardo dopo Amici

Tommaso è il protagonista di Stelle Cadenti, l’ultimo videoclip di Ermal Meta. L'annuncio, tanto bello quanto inaspettato, è arrivato direttamente dal ballerino di Amici 20, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il cantante e qualche secondo del videoclip.

"Per il video di Stelle cadenti ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore Tommaso Stanzani per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me" ha scritto Ermal Meta sui social. Parole che sono state riprese da Tommaso, che ha aggiunto: "Vi avevo detto che sarebbe uscito un video molto importante per me".

"Grazie per aver pensato a me" ha scritto Tommaso ringraziando Ermal per avergli dato questa occasione. "Non ti ho solo pensato! Ti ho visto prima danzare nella mente" ha prontamente risposto l'amatissimo cantante ed ex giudice del Serale di Amici.

