Amici, Marcello Sacchetta a cuore aperto: "Sto vivendo il periodo più bello della mia vita"

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli pronti a diventare genitori: la confessione dell'ex professionista di Amici!

È iniziato il conto alla rovescia per Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che presto diventeranno genitori del loro primo bebè. Intervistato dal settimanale Diva & Donna, l'ex ballerino professionista di Amici ha raccontato tutte le sue emozione per questa dolce attesa.

La dolce confessione di Marcello Sacchetta

Momento d'oro per Marcello Sacchetta sia dal punto professionale che sentimentale. L'ex ballerino professionista e coreografo di Amici, oltre a debuttare alla guida di un nuovo programma tv accanto a Mara Maionchi, a settembre diventerà papà. Intervistato dal settimanale Diva & Donna, il compagno di Giulia Pauselli ha rivelato:

La scadenza è il 2 settembre e per il nome aspetteremo proprio il momento della nascita. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Stiamo per diventare una famiglia! Siamo più uniti che mai. Noi già di base siamo molto innamorati. Questo arrivo ci ha fatto innamorare ancora di più. Stiamo vivendo un’emozione che cresce di giorno in giorno, non vediamo l’ora che nasca nostro figlio. [...] Il 27 agosto dovrebbe esserci la luna piena, quindi staremo con gli occhi aperti e chissà che non mi faccia il regalo di compleanno visto che sono nato il 25 agosto!

Marcello ha poi continuato parlando di come la sua compagna Giulia sta affrontando la gravidanza:

Giulia sta bene, non si ferma mai. E’ un’atleta, un’artista. [...] E’ felice e serena. Entrerò in sala parto. Non posso pensare di non assistere al primo respiro di mio figlio. Ci tengo tantissimo. Ma essendo un momento delicato, ho chiesto a Giulia se volesse e mi ha risposto: “Io non posso partorire se tu non ci sei!”

