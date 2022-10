Amici, Luigi Strangis: "Tornare e vedere nuove persone dietro quel banco mi ha fatto riflettere tanto"

Gossip TV

Luigi Strangis parla del suo ritorno ad Amici e rivela chi sente ancora dei suoi ex compagni di scuola.

Momento d'oro per Luigi Stranigs. Il giovane cantante, che è stato acclamato durante la Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del film Il talento di Mr Crocodile, ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha parlato dei suoi progetti futuri e ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici.

Luigi Strangis sorprende sulla nuova classe di Amici

A distanza di alcuni mesi dalla sua vittoria ad Amici, il cantante Luigi Strangis ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha parlato del suo emozionante ritorno nel talent show per presentare il suo nuovo album e della possibile partecipazione al Festival di Sanremo insieme ad Alex Rina:

Non c’è l’idea di un duetto tra me e Alex. L’idea di partecipare a Sanremo c’è e mi piacerebbe molto. E’ la musica a guidare e bisogna avere il pezzo giusto per andare al Festival. Vedremo. Il mio ritorno ad Amici? Ho provato tanta nostalgia. Vedere nuove persone dietro quel banco che inseguono il proprio sogno mi ha fatto riflettere tanto ma anche emozionare. Per la prima volta mi sono trovato dall’altra parte e non ero più allievo ma ero lì per presentare un pezzo ai ragazzi. Sento tanto Alex, Albe, Luca e Crytical. Dopo Amici ci siamo rivisti anche più volte con loro.

A proposito della nuova classe di Amici, il vincitore della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi ha confessato:

Sto seguendo la nuova edizione ma non dico chi tra i cantanti mi sta piacendo di più perché non voglio influenzare nessuno. E’ giusto che ognuno faccia il proprio percorso senza essere condizionato dal giudizio altrui. Se ho paura di essere etichettato come quello di Amici? So che ovviamente esiste questa possibilità ma per me Amici è stata una bella esperienza e se ogni tanto qualcuno se lo ricorda mi fa piacere.

