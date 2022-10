Amici 22, anticipazioni di domenica 30 ottobre: eliminati, sfide e nuovi flirt

Gossip TV

Oggi, giovedì 27 ottobre 2022, si è registrata la settima puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 30 ottobre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Amici 22: le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Amici News

Ospiti della puntata: Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi.

Ospiti? Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi. Quest’ultima ha presentato il suo ultimo singolo. Tommaso Paradiso, invece, ha giudicato, dopo Nek, la gara cover mentre Marcello Sacchetta, ha giudicato la gara improvvisazione tra i ballerini.

Gara ballo

Ramon primo. Per lui voto 8+

Maddalena 7,5

Mattia 7

Samuel 6. Riceve fiori da Maria De Filippi perché lui glieli da sempre.

Ludovica 6,5

Samu aveva invece il compito della Celentano

Claudia 7 —

Samuele ultimo

Gara cover giudicata da Tommaso Paradiso.

Wax primo: voto 8 e mezzo. Molti complimenti per lui anche da parte di Rudy Zerbi.

Aaron e Tommy 8

Piccolo G 7.5

Andre inizia a cantare, Zerbi lo frena subito e lo manda in sfida immediata. Arisa accetta. Andre vuole fare la sfida. Il giovane perde e viene eliminato. Al suo posto è entrato Ascanio .

. Federica 7—

NDG

Per Tommaso Paradiso, Wax è uno già del mestiere. Tantissimi complimenti per lui in puntata. Cricca non ha preso parte alla gara cover perché aveva un compito assegnatoli da Rudy Zerbi.

A giudicare la sfida di Niveo è stato Carlo Di Francesco. Il cantante è rimasto nella scuola riuscendo a vincere.

Improvvisazione di ballo, gara giudicata da Marcello Sacchetta. A sfidarsi sono: Megan, Maddy e Mattia. Vince Megan.

Sfida Gianmarco giudicata da Garrison. Il ballerino esegue il compito di Raimondo Todaro. Quest’ultimo, però, mentre balla, gli toglie la musica. Così come Rudy ha tolto la musica ad Andre. Todaro manda Gianmarco in sfida immediata. A sfidarlo, Christian. Il danzatore di Alessandra Celentano riesce però a vincere e a superare anche questo ostacolo. Per quanto riguarda questa sfida si apre un dibattito tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro perché quest’ultimo giustifica la sua scelta dicendo che lo ritiene debole con la parte di sotto del suo corpo e che “con i piedi non ci siamo proprio“. Raimondo dovrà però farsene una ragione perché Gianmarco continuerà a far parte del talent.

Secondo quanto ha riferito la talpa in studio, Asia sarebbe stata eliminata.

Si vocifera, inoltre, che all’interno della scuola stiano nascendo anche nuovi due flirt. Le potenziali nuove coppie di Amici 22, sarebbero quelle formate da Gianmarco e Megan e da Wax e Claudia.

