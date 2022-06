Amici, lo sfogo di Andreas Muller su Instagram: ''Frutto dei miei sacrifici, non ho mai chiesto nulla a nessuno''

Gossip TV

Andreas Muller felice sui social, ecco cosa ha rivelato l’ex ballerino di Amici.

È stato un anno di grandi cambiamenti per Andreas Muller. Il ballerino ha lasciato Amici per mettersi alla prova in nuova avventure, tra le preoccupazioni derivate dalla scoperta di soffrire di depressione. Ora, Andreas può esultare per aver portato a termine un progetto non da poco conto.

Amici, Andreas Muller al settimo cielo: cosa è riuscito a fare da solo

La notizia che Andreas Muller avrebbe lasciato Amici ha fatto il giro del web, lasciando tutti molto perplessi. Dopo aver vinto il programma di Maria De Filippi e aver lavorato come ballerino professionista, Andreas si è aperto a nuovi orizzonti per poi scontrarsi con una realtà amara, ovvero quella della diagnosi della depressione. Il ballerino ha raccontato il supporto straordinario ricevuto dalla compagna Veronica Peperini, che gli è stata vicino senza farlo sentire in trappola, e si è dedicato poi ad un progetto personale per incanalare le sue energie positive, ovvero quello della progettazione e della realizzazione della sua casa dei sogni. Finalmente, questo progetto ha visto la luce e Muller non ha saputo contenere l’entusiasmo, scrivendo su Instagram:

“Frutto del mio lavoro e dei miei sacrifici, senza mai chiedere niente a nessuno, senza mai aspettarmi niente, nessun regalo o posizione regalata. Solo un gran bu**o di culo dal giorno zero. Rincorrete sempre i vostri sogni. Grazie alla mia grande famiglia allargata che dal primo momento ha visto crescere insieme a me questo posto. Felice, di aprirvi le porte di casa, completamente ideata e pensata da me”.

Andreas può festeggiare questo traguardo, seguito ad un viaggio importare al Coachella insieme ad altri amici ballerini, e al sodalizio con Aka7Even. Il cantante, infatti, lo ha voluto come coreografo del suo tour, e i due hanno fatto amicizia in modo sincero, tanto che Aka ha sostenuto Andreas nel percorso per uscire fuori dalla depressione.

