Amici, LDA pronto per partecipare a un noto reality show? La confessione del cantante

Il giovane cantante LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici e parla del suo grande sogno di risalire sul palco del Festival di Sanremo e fare un concerto al Maradona.

LDA è tornato a parlare di Amici. In occasione del Festival della Musica Italiana di New York, che si è tenuto l’11 settembre presso il parco del Celio ai piedi del Colosseo, il cantante ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e rivelato il suo grande sogno.

Il ritorno di LDA

LDA è stato uno dei protagonisti indiscussi della 20esima edizione di Amici. Intervistato da Superguidatv al Festival della Musica Italiana di New York, dove ha avuto l’onore e la responsabilità di valutare i trenta semifinalisti che aspirano a volare a New York per la finalissima del 13 ottobre, il giovane cantante ha ricordato la sua intensa esperienza nella famosa scuola di Canale 5:

Un ricordo bellissimo, ho 21 anni e lo farei altre 79 volte (totale 100, ndr). Maria De Filippi è una grande, Rudy Zerbi anche. È una grande famiglia, sono cresciuto tanto e ho imparato molte cose. È stata veramente una bella esperienza.

LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, ha poi parlato di progetti futuri. Senza mezzi termini, l'ex allievo di Amici ha smentito la sua partecipazione a Pechino Express e rivelato che, invece, gli piacerebbe partecipare alla prossima e attesissima edizione del Festival di Sanremo. Il suo sogno più grande, però, resta quello di fare un concerto al Maradona:

Sanremo è sempre un sogno, un onore stare su quel palco. Vediamo, se ho il pezzo giusto…Pechino Express? No ragazzi mi dispiace, il massimo che faccio è ‘Napoli-Express’ cioè Roma-Napoli, Napoli-Roma. Prossimi obiettivi? Ne ho troppi. In realtà ne ho uno fisso, non so se chiamarlo sogno ed è il Diego Armando Maradona. Punto lì.

Le indiscrezioni su Amici 24

La 24esima edizione di Amici partirà il prossimo 22 settembre su Canale 5. Da chi sarà formata la nuova classe? Dopo LDA, Angelina Mango e Holden, pare che nella scuola arriverà un altro figlio d'arte. Stando a quanto riportato da Dagospia, Ilan Muccino, secondogenito del famoso regista Gabriele Muccino, sarebbe ad un passo dall’entrare nel talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda i professori, invece, sembra ormai certo l'addio di Raimondo Todaro. Chi prenderà il suo posto?

