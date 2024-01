Amici, la rivelazione inaspettata di un ex storico allievo: "Entrato nella scuola grazie a Marcello Sacchetta"

Gossip TV

Michele Maddaloni torna a parlare della sua esperienza ad Amici.

Manca poco alla nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 14 gennaio 2023 su Canale 5. Nell'attesa l'ex storico allievo Michele Maddaloni ha rilasciato una lunga intervista a Tvblog in cui ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi rivelando chi l’ha convinto a partecipare.

La confessione del ballerino Michele Maddaloni

Il ballerino Michele Maddaloni è stato uno dei protagonisti più amati della seconda edizione di Amici. Intervistato da Tvblog, l'ex storico allievo della scuola più famosa d'Italia ha fatto un bilancio della sua esperienza e svelato un dettaglio inedito circa la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi:

Ero in procinto di diplomarmi al Teatro dell’Opera di Roma e mi stavo preparando agli esami finali. Il mio coinquilino era Marcello Sacchetta, abitavamo insieme e pure lui frequentava la scuola. Fu lui a fare la domanda per la trasmissione. Seppe che era uscito il bando e mi chiese di partecipare assieme. Ero titubante, non mi sentivo portato e non mi interessava la televisione, ma mi convinse...

Ricordo come se fosse oggi la fila abissale che trovammo ai provini. La coda arrivava fino alla metro di Cinecittà, eravamo migliaia. C’era stato il boom di Saranno Famosi e in quell’estate le domande fioccarono. Ci avevano divisi in categorie e all’epoca i ballerini classici in lizza erano pochi. Fortunatamente mi chiamarono presto e non dovetti rimanere per tante ore al sole. Marcello arrivò fino alla fase finale, poi quando si trattò di assegnare i banchi non venne preso. Gli garantirono che avrebbe potuto accedere mediante le sfide, ma non accadde. Mi dispiacque parecchio, accedere alla scuola interessava più a lui che a me. Io avevo preso tutta l’esperienza alla leggera e speravo di poterlo avere accanto. Comunque cominciò presto a lavorare, è sempre stato molto in gamba. Lo stimo moltissimo, ha grande carisma, è versatile, si adatta a tutto. Per me è stato un fratello.

A proposito del rapporto con il ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta, Michele ha rivelato:

Ogni tanto ci sentiamo, non spessissimo. Gli scrivo, ci telefoniamo magari per gli auguri. La frequenza non è quella di un tempo, è normale. Le nostre vite sono cambiate, l’affetto è rimasto. Se mi presero è perché ci fu il suo zampino. Insistette affinché tentassi. Non rinnego la mia partecipazione al programma, ma riconosco che mi ci sono trovato dentro.

Il ballerino ha poi raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione ad Amici:

Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare. Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me. E’ innegabile che a quei tempi non veniva ben visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro. In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare. Ho smesso nel 2020 per via della pandemia che portò alla chiusura dei teatri. Partecipavo a delle operette con una compagnia. Una volta arrivato il covid ho capito che forse era meglio guardarsi in giro e trovare dell’altro. Mi sarebbe piaciuto proseguire, ma mi rendevo conto di quale fosse la mia reale situazione. E’ stata una riflessione lunga [...] La trasmissione oggi è totalmente diversa da quella a cui partecipai io. Senza contare che allora non c’era la grande spinta dei social. Non avevamo tutte le opportunità che al contrario hanno oggi sia i ballerini che i cantanti, con quest’ultimi che possono sfruttare il canale di Sanremo.

