Amici 23, Mew sarà sostituita? La produzione "è alla ricerca immediata di qualcuno che prenda il suo posto"

Il mistero dell'uscita di Mew e Matthew da Amici 23 continua a suscitare perplessità e sembra che la produzione stia già cercando un sostituto per Mew.

La notizia, data negli ultimi minuti di uno dei precedenti daytime di Amici23, dell'abbandono della scuola da parte di Mew e Matthew per motivi personali è uno dei misteri di questa edizione del talent di Canale5. Al momento, non sono state fornite spiegazioni e a parte un breve messaggio diffuso da Mew che tranquillizza i fan sulla situazione sua e di Matthew, non è dato sapere cosa sia successo.

Amici 23, Mew sarà sostituita? Gli ultimi rumors parlano di una ricerca di un nuovo cantante

Tutto è iniziato quando, il 9 gennaio, alla stazione Tiburtina di Roma, Mew e Matthew sono stati avvistati da una fan del talent di Maria De Filippi e la fotografia è diventata virale in pochissime ore, allarmando il web. Molti hanno ipotizzato che la foto fosse del periodo delle festività natalizie, quando i ragazzi hanno lasciato la scuola e sono tornati a casa. Tuttavia, nel corso del daytime del talent, a pochi minuti dalla fine dell'appuntamento pomeridiano di Amici, è apparsa una notizia che ha gelato i fan del programma:

"Mew e Matthew per motivi personali hanno lasciato la scuola di Amici"

Un messaggio breve e che nei giorni successivi non è stato approfondito in alcun modo, lasciando i fan in preda ai dubbi: così, sono state elaborate le ipotesi più disparate sul perché Mew e Matthew abbiano lasciato la scuola, dalla fuga d'amore alla gravidanza, passando per motivi che riguardavano le difficoltà a cui è andato incontro Matthew nell'ultimo periodo. Alcuni fan hanno anche immaginato che sia stata Mew a voler lasciare il programma e che Matthew l'abbia seguita, ma anche questa ipotesi non ha trovato né conferma né smentita.

Ma ora, cosa succederà? Secondo quando riporta MondoTv24, sembrerebbe che:

"la produzione di Amici 23 avrebbe frettolosamente aperto i casting, alla ricerca immediata di un/una cantante che possa prendere il posto di Mew"

