Amici, la rivelazione inaspettata di Luigi Strangis: "Ecco perché volevo annullare il tour!"

Il vincitore della 21esima edizione di Amici, Luigi Strangis, allarma i suoi fan e svela il reale motivo della sua assenza sui social: "Ho fatto un po’ il fantasma ma solo perché non avevo nulla da dire".

Luigi Strangis torna sui social e spiazza tutti. Il vincitore della ventunesima edizione di Amici si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram in cui ha svelato il reale motivo per cui di recente non abbia interagito con i suoi numerosi fan, prima di tornare sul palco in occasione dell’ultimo concerto di maggio.

Luigi Strangis spiazza tutti

Tempo di bilanci e confessioni importanti per Luigi Strangis. Dopo un periodo di silenzio, che aveva preoccupato e non poco i suoi fan, il giovane cantautore e polistrumentista ha deciso di rompere finalmente il silenzio sui e raccontare cosa gli è successo. L'ex allievo di Amici 21 ha infatti pubblicato un lungo sfogo sui social in cui ha spiegato come mai in queste ultime settimane è sparito dalla circolazione, facendo luce su un periodo non semplice.

"Era da un po’ che non mi facevo vedere. Ho fatto un po’ il fantasma ma solo perché non avevo nulla da dire, e penso che sia inutile essere presenti senza un vero senso o solo perché bisogna mantenere un’asticella che però è vuota di emozioni o verità" ha raccontato Luigi per poi ammettere che, a pochi giorni dall’inizio del tour, ha pensato di cancellare le date del tour salvo poi cambiare idea per rispetto del suo pubblico "Ero molto teso poco prima di iniziare le prove ma super rilassato sul palco. Alla fine ste tre date sono state assurde e mi servivano per riconnettermi con voi. Non avevo nulla di nuovo ma abbiamo praticamente riarrangiato. Non so cosa accadrà in futuro, non so cosa farò uscire e non so cosa sarò. Ma so che sono carico".

Luigi non ha quindi vissuto un periodo facile, visto che per un’artista gli stimoli sono fondamentali per tirar fuori le emozioni e i pensieri che albergano nella propria mente. Fortunatamente, il vincitore della 21esima edizione del talent show di Maria De Filippi è riuscito a trovare il modo di reagire a quell’impasse artistico e il tour si è rivelato un grande successo.

Luigi Strangis: ecco chi è il vincitore di Amici 21

Cantante e polistrumentista, Luigi Strangi ha partecipato ad Amici 21 sbaragliando la concorrenza e aggiudicandosi il montepremi finale. Entra nella scuola fortemente voluto da Rudy Zerbi e durante la partecipazione pubblica i singoli “Vivo“, “Muro“, “Partirò da zero“, “Tondo” e “Tienimi stanotte“. Con quest’ultimo spopola e conquista il disco d’oro. A fine programma firma per 21co e nel 2022 pubblica l’ep “Strangis“, esordendo primo in classifica. Escono successivamente “Stai bene su tutto“, “Voglio la gonna“, “Sembra Woodstock“, collezionati nell’album “Voglio la gonna“. Tutte le canzoni pubblicate hanno superato 1,5 milioni di stream su Spotify, con Muro che si avvicina ai cinque milioni.

