Amici, la rivelazione di un'ex ballerina del talent show su Maria De Filippi: "Ecco cosa ha fatto per me"

Gossip TV

La ballerina Agata Reale racconta alcuni retroscena inediti sul rapporto con la conduttrice di Amici.

Tempo di confessioni per la ballerina Agata Reale, che dal 2019 sta combattendo contro la leucemia. Nel corso di una recente intervista, l'ex allieva di Amici ha raccontato la sua battaglia contro la malattia e parlato della vicinanza dimostratole in quel brutto periodo dalla conduttrice Maria De Filippi.

La confessione di Agata Reale su Maria De Filippi

La ballerina Agata Reale ha deciso di aprire il suo cuore e parlare della malattia che l'ha colpita qualche anno fa. Non solo. L'ex protagonista di Amici ha fatto una importante rivelazione su Maria De Filippi. Durante la malattia, infatti, Agata ha rivelato di aver ricevuto l'affetto e il sostegno da parte della famosa conduttrice di Canale 5 e di tutto il suo staff:

Il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. La prima cosa che ha fatto era cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, quale luminare più… lui contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali. Appena Maria De Filippi l’ha saputo, ma anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi. Hanno dovuto mandare il cartaceo e hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati eccezionali. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con il suo team.

Leggi anche Luigi Strangis e Alex Wyse insieme al Festival di Sanremo?

Poi confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello - ha confessato l'ex ballerina di Amici - E non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta. [...] Con questo mostro della malattia mi sono sentita sola quando ho visto che non riuscivo a fare determinate cose. Bisognerebbe capire che i malati sono persone normali. Se uno vuole fare e lavorare lasciatelo fare normalmente.

Scopri le ultime news su Amici.