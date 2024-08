Amici, l'atleta olimpica Milena Baldassarri si esibisce sulle note di una canzone di Giordana Angi

Gossip TV

Anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 non manca il tributo degli atleti nostrani agli artisti del panorama musicale italiano: è successo con Milena Baldassarri, atleta olimpica della squadra di ginnastica ritmica italiana, che ha scelto di esibirsi sulle note di un pezzo di un'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi.

Amici, la campionessa azzurra Milena Baldassarri si esibisce su un pezzo di Giordana Angi

Durante le prime qualificazioni di ginnastica ritmica, che si sono tenute oggi, 9 agosto 2024, alle Olimpiadi di Parigi 2024, la campionessa azzurra Milena Baldassarri ha performato su un brano di Giordana Angi, ex allieva del talent di Canale5.

A notare il dettaglio sono stati gli utenti sui social, che hanno immediatamente riconosciuto, durante l'esecuzione della ginnasta, le note di un pezzo cantanto da Giordana Angi. Stiamo parlando della cover di Formidable, il noto pezzo di Stromae, cantato dall'ex allieva del programma condotto da Maria De Filippi.

Con la sua esibizione, Milena Baldassarri ha ottenuto un ottimo nono posto e un punteggio di 129.250, che le permette così di accedere alla finale individuale del concorso all-around individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Amici, l'esibizione di un'ex allieva alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Quello tra Milena Baldassarri e Giordana Angi non è certo il primo "sodalizio" tra le Olimpiadi di Parigi 2024 e Amici di Maria De Filippi. Infatti, alla Cerimonia di Apertura dell'evento, trasmesso in diretta su Rai2 il 26 luglio 2024, si è esibita anche un'altra ex allieva del talent di Canale5: stiamo parlando di Serena Marchese. Ad annunciarlo sui social è stata la diretta interessata, che non ha saputo trattenere l'emozione di fronte a questo bellissimo successo per la sua carriera:

"Domani, alle 19.30 in diretta su Rai2 danzerò alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici! Che emozione immensa"

Serena Marchese ha preso parte alla ventesima edizione di Amici ed è stata una delle allieve di Alessandra Celentano, che l'ha fortemente voluta nella scuola, tanto da chiedere per lei un banco a febbraio 2021, senza farle affrontare alcuna sfida.

Per permettere tutto questo, venne indetta una votazione a cui prese parte il corpo studentesco della scuola e con 8 voti a favore e 7 contrari Serena Marchese entrò nella scuola e arrivò alla Semifinale del programma

