Amici, in arrivo in autunno un evento speciale del programma con la conduzione di Silvia Toffanin?

Gossip TV

Secondo un recente rumors, Silvia Toffanin potrebbe condurre un evento speciale di Amici in onda il prossimo autunno. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Il talent di Amici di Maria De Filippi è tra i programmi più seguiti delle reti Mediaset e tra i più amati dal pubblico di Canale5, tanto da collezionare sempre ottimi ascolti e attirare un pubblico di giovanissimi fan. Secondo una recente indiscrezione di TvBlog, sembra che per il prossimo autunno potrebbe essere in programma un evento speciale del talent e che alla conduzione ci possa essere Silvia Toffanin.

Amici, uno speciale evento condotto da Silvia Toffanin per il prossimo autunno? L'ultima indiscrezione!

Visto il successo strepitoso che anche questa ventitreesima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi ha regalato alle reti Mediaset, si vocifera che il prossimo autunno il talent possa dar vita a uno speciale evento che andrà in onda in prima serata. La stima di PierSilvio Berlusconi per Maria De Filippi è testimoniata dal post che l'amministratore delegato di Mediaset ha pubblicato all'indomani della finale del talent.

Nel messaggio condiviso con i fan, infatti, il CEO dell'azienda di Cologno Monzese ha ringraziato Maria De Filippi per essere ancora una volta una preziosa conferma per Canale5 e un'impeccabile professionista. Vista la fiducia che Berlusconi ripone nella conduttrice, non sembra poi così assurdo che ci sia la possibilità di vedere uno speciale evento di Amici in onda il prossimo autunno.

Come riporta TvBlog, infatti, "Canale5 avrebbe chiesto a Maria De Filippi di sfornare alcune nuove prime serate per rimpolpare gli ascolti di un prime time, esclusi appunto i prodotti Fascino e il GF, piuttosto claudicante".

Amici, tutto ciò che c'è da sapere sull'evento speciale che arriverà in autunno

Secondo quanto riporta il portale d'informazione, si starebbe pensando a tre prime serate nel prossimo autunno e nel programma, ancora tutto da decidere, sarebbero presenti diversi ex volti di Amici a cui si affiancherebbero anche i più noti artisti della musica italiana. L'intento sarebbe quello di creare un mash-up televisivo e alla conduzione del format ci sarebbe già un nome ben preciso.

Stando sempre ai rumors di TvBlog, infatti, il nome che sembra essere stato fatto per la conduzione di questo speciale evento autunnale di Amici è quello di Silvia Toffanin.

La conduttrice di Verissimo, infatti, non è estranea al mondo di Amici, dato che tutti gli allievi e i professori sono suoi ospiti dopo l'uscita dal percorso e il talk show del pomeriggio del weekend di Canale5 ha chiuso l'ultima edizione proprio con uno speciale di Amici in cui sono stati presenti tutti i 6 finalisti.

Scopri le ultime news su Amici