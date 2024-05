Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio i Finalisti di Amici

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. In studio ci saranno i Finalisti di Amici ovvero Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit. Spazio poi alla coppia nata a Uomini e Donne formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, poi Orietta Berti e BigMama.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 18 maggio 2024 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intensa intervista, il cantautore e attore napoletano Raiz. In attesa della finale di Amici, Verissimo dedica ampio spazio ai sei finalisti del talent di Maria De Filippi con le interviste a Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit. E ancora, saranno protagonisti del talk show di Canale 5 anche Daniele Bossari, in libreria con “Cristallo” e Juliana Moreira con i figli Lua e Sol. Infine, spazio alla storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in studio con i loro bimbi: Ethan e Achille.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 19 maggio 2024, Orietta Berti, tra i giudici di Io Canto Family e fuori ora con la nuova hit per l’estate, cantata con Fiorello, dal titolo “Una vespa in due”. Il momento d’oro di BigMama, al suo esordio letterario con la sua storia dal titolo “Cento Occhi”, ma anche la gioia di una nuova e meravigliosa famiglia: Veronica Peparini e Andreas Muller che presenteranno a Verissimo le gemelline appena nate, Penelope e Ginevra. E con loro in studio Olivia e Daniele, figli di Veronica. Emozioni anche per i neo sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro matrimonio, celebrato il 13 maggio. Infine, per tutti gli appassionati di Terra Amara, la soap ambientata a Cukurova in onda su Canale 5, sarà ospite Ümit Beste Kargin, l’attrice che interpreta nella serie il personaggio di Zeynep.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.