Amici, Grazia Di Michele festeggia le sue ex allieve che si sono esibite al Festival di Sanremo 2024!

Gossip TV

In gara al Festival di Sanremo 2024 c'erano diverse ex allieve di Amici e a loro Grazia Di Michele ha voluto dedicare delle dolci parole.

All'ultimo Festival di Sanremo 2024 hanno preso parte diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent campione di ascolti su Canale5. Per festeggiare alcune delle sue ex allieve che si sono esibite sul palco dell'Ariston, l'ex prof del talent Grazia Di Michele ha pubblicato un post con delle dolci parole a loro dedicate.

Amici, Grazia Di Michele festeggia le sue ex allieve salite sul palco dell'Ariston

Tra i vari allievi ad aver partecipato a Sanremo2024 ci sono state Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone. Nonostante solo Annalisa abbia raggiunto il podio, classificandosi terza dietro Geolier e la vincitrice Angelina Mango, altra ex allieva del talent, l'ex prof della scuola Grazia Di Michele ha deciso di pubblicare un post su X che festeggiasse il loro percorso sanremese.

Grazia Di Michele è stata una delle prof più amate del talent e ha occupato un posto nel corpo docenti della scuola per 12 edizioni, decidendo di dire addio al programma verso l'edizione numero 15. Di Michele è stata però spesso invitata da Maria De Filippi come giudice esterna, per giudicare i nuovi allievi della scuola e offrire loro preziosi consigli. L'insegnante ha avuto il compito di guidare tanti talenti della scuola che sono ora tra gli artisti più apprezzati e ascoltati della scuola di Canale5 come, appunto, Emma, Annalisa e Alessandra.

Ed è proprio a loro tre che ha deciso di dedicare un post su X, in cui ha ricordato i loro inizi e quanto si siano sempre impegnate per raggiungere i loro sogni:

"Sono cresciute in un momenti di transizione della musica e hanno imposto comunque la loro personalità. Ricordo l'ingresso ad Amici, l'impegno, le lezioni, le chiacchiere, le paure, le soddisfazioni, le cadute, le ansie, gli applausi. Quanta bellezza in queste ragazze"

Scopri le ultime news su Amici