Amici, Giulia Stabile sbarca su Netflix: ecco dove e quando la vedremo

Giulia Stabile non si arresta e, dopo Amici, si mette alla prova come doppiatrice per Netlix.

Sorriso contagioso, amata da grandi e piccini, talento indiscusso nel ballo e tanta voglia di mettersi in gioco sono solamente alcune delle caratteristiche principali di Giulia Stabile. La vincitrice di Amici, conclusa l’esperienza come ballerina professionista nell’ultima edizione del talent show di Canale5, rende fiera Maria De Filippi e sbarca su Netflix in una veste del tutto nuova.

Giulia Stabile, la vincitrice di Amici su Netflix

Da quando ha vinto la Finale del Serale di Amici, dopo un percorso intenso che le ha regalato anche il suo primo amore grazie all’incontro con Sangiovanni, la ballerina Giulia Stabile continua a macinare un successo dopo l’altro. Maria De Filippi l’ha voluto assolutamente la nuova edizione del talent show di Canale5 come ballerina professionista, mettendo in luce il talento puro della giovane italo-catalana, ma Giulia non si è limitata esclusivamente al mondo della danza nell’ultimo anno.

La giovanissima, infatti, è stata protagonista di alcuni contenuti esclusivi della piattaforma Witty, dove si è messa in gioco anche nelle vesti di intervistatrice. Giulia, volto di campagne e brand celebri a livello internazionale, ha anche preso parte ad alcune puntate di Tu Si Que Vales, strappando un sorriso al pubblico grazie alla sua freschezza e alla sua risata contagiosa. Ora, Giulia si prepara a sbarcare su Netflix rendendo molto orgogliosa Maria, che forse prima di tutti ha creduto nel talento e nella versatilità di Stabile.

La ballerina indosserà, per la prima volta in assoluto, i panni di doppiatrice sulla nota piattaforma streaming, prestando la sua voce per il film d’animazione “Il mostro dei mari”, diretto dal premio Oscar Chris Williams. Online da venerdì 8 luglio 2022, Giulia ha debuttato come doppiatrice per un cameo vocale e starà ai suoi fan più affezionati riconoscerne la voce durante la divertente pellicola d’animazione.

