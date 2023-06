Amici, Giulia Stabile prende in giro Fedez alle prove del concerto Love Mi: la reazione del rapper [VIDEO]

Gossip TV

Giulia Stabile, vincitrice di Amici20, si esibirà a Love Mi, concerto organizzato da Fedez, con cui ha scherzato in questo video. Ecco come ha reagito il rapper.

La vincitrice di Amici20, la ballerina Giulia Stabile sarà ospite di Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez a Milano, insieme ad altri 28 artisti che si esibiranno sul palco. L'evento andrà in onda su Italia1 dalle 19.00 questa sera, martedì 27 giugno, in diretta da Piazza Duomo e nella giornata di ieri si sono svolte le prove, durante le quali è avvenuto un divertente episodio tra la ballerina e il padrone di casa.

Amici, Giulia Stabile prende in giro Fedez: "Puzzi, confermo!"

I fondi raccolti dall'evento andranno in beneficenza all'associazione TOG, che si occupa di aiutare i bambini con problemi neurologici attraverso la riabilitazione. Per Giulia si tratta di un evento importante, che si somma ai tanti impegni lavorativi della ballerina: qualche settimana fa ha condotto Amici Full Out, il concerto conclusivo dell'estate Rock in Roma e a luglio terrà una Masterclass con Kleidi Kediu a Desenzano per omaggiare Carla Fracci.

Nella giornata di lunedì 26 giugno si sono tenute le prove del concerto e Fedez ha mostrato i retroscena dell'evento, pubblicando video e stories sui social per informare i fan. In uno di questi si è mostrato con Giulia Stabile ed è diventato il protagonista di un momento molto divertente. Il rapper, infatti, aveva dichiarato di volersi tenere lontano dalla ballerina...perché era tutto sudato e non aveva certo un buon odore:

"Devo tenerla a debita distanza perché puzzo!"

Il marito di Chiara Ferragni non si aspettava certo che Giulia decidesse di prenderlo in giro così pubblicamente! La ballerina, infatti, si è avvicinata per annusarlo e poi ridendo ha esclamato: "Confermo, puzzi!", lasciando il rapper prima sbigottito, poi divertito, tanto da scoppiare a ridere. Fedez ha poi ironizzato e scherzato con i fan:

"Vi abbiamo preparato una sorpresa, io ballo e lei canta"

