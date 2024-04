Amici, Giulia Stabile ha una relazione con Sebastian Melo Taveira? La ballerina interviene e fa chiarezza!

Gossip TV

I due ballerini di Amici, Giulia Stabile e Sebastian Melo Taveira sono una coppia? Ecco cosa ha risposto la ballerina!

Non è inusuale che nella scuola di Amici di Maria De Filippi nascano delle coppie tra gli allievi: la vita in comune in casetta e le difficoltà condivise hanno spesso fatto da collante tra alcuni degli allievi del talent di Canale5. Ma, a volte, l'amore può scoppiare anche dopo l'esperienza nel programma, quando si diventa colleghi e si prende parte alla trasmissione in veste di professionisti.

Amici, Giulia e Sebastian sono una coppia? Arriva la risposta della ballerina

Questo potrebbe essere il caso di Giulia Stabile, vincitrice di una delle scorse edizioni di Amici: la ballerina, infatti, è stata fidanzata con il cantante Sangiovanni, con cui ha chiuso ogni rapporto la scorsa estata. Sulla fine del loro rapporto, su cui si è allungato il sospetto di un tradimento, Sangiovnani ha anche scritto una canzone con cui ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo 2024.

Al momento, il cantante sembra essere single, mentre sulla ballerina si sono diffusi rumors di una storia con un suo collega professionista di Amici, il ballerino Sebastian Melo Taveira, molto apprezzato dalle fan della trasmissione. I due hanno partecipato alla stessa edizione del programma e sono diventati subito amici, tanto che spesso compaiono l'uno sui social dell'altra. Inoltre, Giulia ha ammesso di aver avuto una bella cotta per il ballerino, prima di iniziare la sua storia con Sangiovanni e in molti si sono chiesti se i due siano effettivamente una coppia.

Così, la ballerina ha deciso di intervenire e fare chiarezza, pubblicando uno video nel quale loro due si abbracciano, ma prima che il gossip dilagasse, Giulia ha aggiunto una didascalia inequivocabile:

"Fratello del cuore"

In questo modo, Giulia ha voluto sottolineare che ciò che la lega al ballerino è puramente affetto fraterno e che i due sono abituati a queste interazioni fisiche che non nascondono altro. Infatti, la ballerina ha aggiunto:

"Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo, sia il più fastidioso!"

Scopri le ultime news su Amici