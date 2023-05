Amici, finita la storia tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo?

Gossip TV

Tra la ballerina di Amici, Elena D'Amario, e uno degli attori della fortunata serie Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo, potrebbe essere già finita? Ecco cosa sappiamo.

Ancora insistenti voci di crisi tra Massimiliano Caiazzo, il Carmine Di Salvo della popolare serie Mare Fuori, e la ballerina di Amici, Elena D'Amario.

Amici, finita la storia tra Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario?

La coppia non è mai uscita ufficialmente allo scoperto, ma dalla scorsa estate sono stati visti insieme da diversi fan e nelle ultime settimane su TikTok è diventato virale un video in cui Caiazzo e D'Amario sono insieme in auto e chiedono indicazioni. La coppia si segue sui social e in occasione della consegna del Ciak d'Oro all'attore, Elena D'Amario non ha mancato di rivolgergli un affettuoso augurio.

Tuttavia, secondo quanto riporta la gossippara Deianira Marzano, tra i due potrebbe esserci una forte crisi. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una storia, senza riportare i nomi, ma solo le iniziali, delle persone coinvolte:

"Lei ballerina professionista, lui attore, possiamo solo dare le iniziali del nome: D.C"

Così facendo ha scatenato la curiosità dei fan, che in poco tempo hanno associato la notizia alla coppia. Tuttavia, nelle stories, sia Marzano, sia Amedeo Venza, parlavano di una coppia "nascente", facendo sorgere il dubbio che non si tratti di loro, visto che è quasi un anno che la loro frequentazione è iniziata.

