Amici, ex amato cantante della scuola al centro delle polemiche: "Arrivare ad augurare la morte mi sembra esagerato"

Il cantante di Amici 21, Albe, sotto attacco per alcune sue dichiarazioni sui social

Albe è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il giovane cantante ed ex allievo della ventunesima edizione di Amici ha scritto un post ironico su Twitter che, però, ha provocato la reazione di molti utenti che lo hanno iniziato ad attaccare usando modi e toni a dir poco fuori luogo.

Albe sotto attacco sui social: ecco cosa è successo!

Albe è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati di Amici 21. Nelle ultime ore, però, l'ex allievo di Anna Pettinelli è finito al centro delle polemiche a causa di un post pubblicato su Twitter: "Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti".

Il tweet del cantante ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. In molti, infatti, hanno duramente criticato Albe che, spiazzato e dispiaciuto per gli attacchi ricevuti, ha deciso di intervenire personalmente sui social cercando di difendersi e scusandosi con chi ha avvertito il suo post come offensivo:

Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro.

