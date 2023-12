Amici, ex amato allievo si sbilancia sulla nuova classe: "Ecco per chi faccio il tifo"

Gossip TV

Il cantante Albe rivela i suoi cantanti preferiti di Amici 23.

Alberto La Malfa, in arte Albe, è stato uno dei protagonisti più amati della 21esima edizione di Amici. Intervistato da TAG24, il giovane cantante ed ex allievo di Anna Pettinelli ha parlato del suo ultimo singolo Ultras e svelato chi, tra i nuovi cantanti in gara nella scuola, vorrebbe che vincesse il talent show di Maria De Filippi.

Albe e la confessione sui ragazzi di Amici 23

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 10 dicembre 2023 su Canale 5. A commentare la nuova classe ci ha pensato un ex amato allievo. Stiamo parlando di Albe che, in un'intervista rilasciata a TAG24, ha rivelato per chi, tra i cantanti in gara, fa il tifo:

Tifo per Mida perché è un mio amico e tifo anche per Holden che conosco solo su Instagram. Consiglio a tutti i nuovi allievi di impegnarsi tantissimo e pensare di voler fare sempre di più. Quello che fanno non è mai abbastanza.

Albe ha poi ricordato la sua esperienza ad Amici, che è stata caratterizzata dalla relazione con la ballerina Serena Carella. A proposito di amore, l'ex allievo di Anna Pettinelli ha confessato:

L’amore va bene. Non aggiungo altro. Sono in un periodo in cui sto capendo le cose dentro di me e non per quanto riguarda le persone che frequento, ma in generale. Per amore non intendo solo l’amore per una ragazza. Sto maturando tanto sotto questo punto di vista. Nelle mie canzoni uso il mio passato ed il mio presente, quindi anche l’amore. Una volta Ultimo in una intervista ha detto che può capitare di vedere una ragazza sul tram e di immaginare di sposarla e scrive una canzone. In realtà non è innamorato, ma è molto bello ciò che fa.

