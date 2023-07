Amici, ex amatissimo ballerino della scuola contro i concorrenti del Grande Fratello Vip: "Ma chi mandiamo in televisione!!"

Gossip TV

L'ex ballerino professionista di Amici, Andreas Muller, sbotta sui social e attacca i protagonisti dei reality show.

Andreas Muller ha sbottato sui social contro gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Il motivo? L'ex ballerino professionista di Amici non è riuscito a nascondere tutto il suo sdegno per il comportamento assunto da una coppia del reality show di Canale 5, che avrebbe richiesto al loro fandom una cucina da ben 13mila euro come regalo.

Andreas Muller contro gli ex concorrenti del Gf Vip

Andreas Muller ha lanciato una vera e propria stoccata ai personaggi dei reality show e alla fama che ottengono immeritatamente. Tutto è nato quando Deianira Marzano ha rivelato sui social della presunta folle richiesta fatta da una coppia del Grande Fratello Vip ai loro fan, ovvero una cucina da ben 13mila euro:

Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire. Lui ha inviato il link di una cucina 13mila euro [...] È una cosa normale? Eppure sembravano due ragazzi semplici.

La richiesta dei due ex gieffini ha sconvolto tutti, compreso l'ex ballerino professionista di Amici. Andreas ha infatti ripreso l’articolo di Trash Italiano e attaccato la coppia in questione. "Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?" ha scritto furioso il ballerino e compagno di Veronica Peparini. Chi saranno i protagonisti dell'assurda vicenda?

