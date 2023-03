Amici, ex allieva irriconoscibile su TikTok: il cambiamento è innegabile

Gossip TV

Un'ex allieva del talent di Amici si è mostrata su TikTok dove il pubblico ha notato il grande cambiamento fisico avvenuto. Vediamo insieme di cosa si tratta.

In una delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi ha preso parte al talent show Tish, cantante di talento dall'inimitabile caschetto rosso fuoco e con due piccoli puntini sulle gote. A oggi, Tish è apparsa sui social ed è completamente cambiata!

Amici, Tish e il suo cambiamento: la cantante è irriconoscibile

Tish ha partecipato all'edizione del 2018/2019 e, recentemente ha pubblicato un video su TikTok nel quale è apparsa completamente trasformata! I suoi followers hanno fatto fatica a riconoscerla, se non fosse stato che è stata la stessa Tish a inserire nel video delle foto della sua esperienza ad Amici, in modo da non lasciar alcun dubbio.

L'artista si è infatti mostrata con un aspetto molto diverso da quello con cui cantava nel talent di Canale 5: il caschetto rosso ha lasciato il posto a una lunga chioma ci capelli castani con meches, scomparsi anche i puntini sulle guance e i fan hanno notato anche un certo dimagrimento dell'artista, che però non sembra essere completamente volontario. Infatti, nel video Tish ha scritto come didascalia:

"Quanto ha fatto male?"

Lasciando intendere che la perdita di peso è legata a una situazione traumatica, forse un amore finito male o qualcosa di più grave?

