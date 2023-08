Amici, Elena D'Amario e la dolce dedica a Massimiliano Caiazzo nel primo post di coppia

Gossip TV

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo non si nascondono più: la ballerina ha condiviso sui social un tenero messaggio per il fidanzato, nel primo post di coppia.

La ballerina professionista Elena D'Amario e uno dei protagonisti della fortunata serie Rai Mare Fuori, l'attore Massimiliano Caiazzo, fanno coppia fissa da oramai diverso tempo. Ed è stata proprio il volto di Amici di Maria De Filippi a postare un dolce scatto sui social, con una tenera dedica al fidanzato, in quello che è ufficialmente il primo post di coppia.

Amici, Elena D'Amario e la tenera dedica per Massimiliano Caiazzo

Le prime segnalazioni su una frequentazione tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo risalgono alla scorsa estate, quando diversi fan avevano rivelato di averli visti insieme, in atteggiamenti intimi, in diverse occasioni. Verso l'autunno erano poi apparsi i primi commenti e like sui social, fino a quando la ballerina del talent di Canale5 aveva dedicato un piccolo augurio all'attore, dopo la sua vittoria del Ciak d'Oro come miglior esordiente. Tuttavia, fino a poche settimane fa, i due avevano continuato a mantenere un certo riserbo, nonostante le segnalazioni aumentassero di settimana in settimana. Anche su TikTok la coppia è diventata virale dopo essere stata riconosciuta mentre chiedeva indicazioni in macchina.

Solo qualche settimana fa, i due hanno deciso di diffondere le prime foto di coppia sui social, condividendo scatti insieme nelle storie, mentre oggi, 28 agosto, in occasione del 27esimo compleanno di Massimiliano Caiazzo, la ballerina ha deciso di pubblicare un dolce messaggio d'auguri per lui, pubblicando il primo post di coppia:

"La nostra barca non naviga, vola. Tanti auguri amore mio"

I due hanno deciso di non uscire prima allo scoperto anche per evitare l'eccessiva attenzione mediatica che, come sappiamo, coinvolge soprattutto l'attore di Mare Fuori, dato il grande successo della serie. Inoltre, la differenza d'età nella coppia ha spesso portato la parte più tossica del fandom della serie Rai a insultare sui social la ballerina, definendola troppo adulta per il loro beniamino. In barba a tutto questo, la coppia però si mostra affiatata e felice, come dimostra il post pubblicato dalla ballerina su Instagram.

