Amici, è polemica per un gesto di Sangiovanni nei confronti di Giulia Stabile: il web è in rivolta!

Sangiovanni e Giulia Stabile erano una delle coppie più amate di Amici: dopo la loro rottura il cantante ha parlato dell'ex fidanzata e durante una live su TikToker ha provocato una reazione violenta nei fan!

Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5. La loro rottura, annunciata questa estate, ha provocato il dispiacere di molti fan del programma Mediaset, ma ora il web è infuriato a causa di un gesto del cantante di Amici20 sull'ex fidanzata e ballerina.

Amici, Sangiovanni nella bufera a causa di un gesto su Giulia Stabile!

Sangiovanni, che dal prossimo 6 febbraio sarà sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2024, con un brano che sembra sia dedicato proprio alla sua ex, nel corso di una live su TikTok è tornato a parlare dell'ex fidanzata Giulia Stabile. La relazione tra i due è iniziata nel corso del talent di Maria De Filippi ed è proseguita per due anni dopo la fine del loro percorso nel programma.

La fine del loro rapporto è trapelato da alcune affermazioni di Giulia durante l'intervista a Vanity Fair, nella quale la ballerina definiva Sangiovanni "il suo primo amore" e lasciava intendere che tra loro era tutto finito.

In live su TikTok, il cantante di Amici si è lasciato andare a uno scivolone sull'ex fidanzata, quando ha partecipato al gioco "alza la mano se...", che prevede che se alle domande dell'intervistatore la risposta dovesse essere affermativa, allora, doveva corrispondere l'alzata del braccio. Purtroppo, tra le domande rivolte al cantante, ce n'è stata una di pessimo gusto nei confronti di Giulia Stabile. Infatti, durante la diretta è stato chiesto al cantante:

"Ti ch******** Giulia Stabile?"

E Sangiovanni ha alzato la mano ridendo. Il suo gesto ha provocato la reazione immediata dei fan, che già in live hanno protestato per la mancanza di rispetto verso Giulia Stabile. Persino i titktoker si sono resi conto dello scivolone del cantante e hanno provato, scherzosamente, a redarguirlo, ma il danno era fatto e i fan della ballerina hanno invaso il web di commenti indignati per la leggerezza e la volgarità del cantante.

Io davanti a tutto questo schifo mi chiedo cosa sei diventato.E ho una domanda da farti @sangiovann1 riesci ancora a guardarti allo specchio? Certi termini da bettola vai ad usarli con coloro le quali ti frequenti e lavati quella bocca oscena davanti al suo nome #amemici20 pic.twitter.com/OYR5VwC5Nr — Mavi (@MariannaFersi) January 19, 2024

