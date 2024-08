Amici, Dennis si racconta a cuore aperto: "Deddy è stato fondamentale per farmi capire chi sono e chi voglio diventare"

Gossip TV

Il giovane cantante Dennis ha deciso di presentarsi ai suoi fan con il suo vero nome e non più come Deddy, ovvero il nome d’arte con cui si è fatto conoscere nella scuola di Amici.

Dennis Rizzi ha deciso di dare una svolta alla sua vita privata e artistica decidendo di dire addio al suo nome d'arte Deddy. Intervistato da Superguidatv, l'ex allievo della 20esima edizione di Amici si è raccontato a cuore aperto e rivelato che gli piacerebbe un giorno salire sul palco del Festival di Sanremo.

La confessione di Dennis

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione ad Amici 20, Dennis Rizzi ha deciso di mostrarsi per quello che è davvero e dire addio al suo nome d'arte Deddy. In una recente intervista rilasciata a Superguidatv, il giovane cantante ha parlato della sua grande passione per la musica svelando i motivi che l'hanno spinto a prendere questa drastica decisione:

Per quanto Deddy è un nome molto vicino al soprannome con cui mi hanno sempre chiamato i miei familiari, in quel momento pensavo ci fosse bisogno di un nome d’arte per poter distinguere Dennis da Deddy e non volevo che si parlasse della mia vita privata, nonostante abbia partecipato ad un programma in cui ero ripreso ventiquattro ore su ventiquattro. Volevo però che ci fosse più distacco tra le due cose però questo distacco si era creato anche sulla musica. Di chiamarmi Deddy l’ho scelto in maniera impetuosa e frettolosa. Non è una cosa che rimpiango. E’ stato fondamentale per farmi capire effettivamente chi è Dennis e chi vuole diventare Dennis.

Dennis ha poi continuato ricordando la sua lunga e intensa esperienza vissuta nella scuola di Amici, che è stata segnata anche dalla storia d'amore con la ballerina Rosa Di Grazia. A proposito del talent show di Canale 5, il cantante ha svelato un retroscena inedito sul suo rapporto con Maria De Filippi:

La cosa che mi ha detto Maria e che mi rimarrà per sempre è che io in primis dovevo credere a me stesso perché la maggior parte delle volte è difficile che gli altri lo faranno e se aspetti che gli altri credano in te per poterci credere tu in primis, allora stai perdendo in partenza. Questa è una cosa che continuerò a portarmi dietro.

Dennis: da Amici al Festival di Sanremo

Chiuso il capitolo Amici, Dennis ha parlato di Sanremo svelando che gli piacerebbe salire sul palco del Festival e non solo. Tra i suoi grandi sogni c'è anche quello di duettare un giorno con Calcutta, ma anche con Cesare Cremonini e Giuliano Sangiorgi:

Sanremo? Certo che ci penso. Ci ho provato un anno fa, ma non è andata. Avevo portato una ballade molto intensa, che all’epoca era secondo me la canzone giusta. Ad oggi ho dei dubbi in merito a presentarmi a Sanremo con una ballade. Ho sperimentato così tanto, ho scoperto così tanto sulla mia scrittura e sul mio modo di dialogare e quindi porterei qualcosa che ha un messaggio reale. Non andrei a parlare di una relazione d’amore [...] Mi piacerebbe tanto scrivere e cantare con Calcutta. Scrivere e scrivere solamente, anche se dovrei abbassare le mani e ascoltare solamente, con Cesare Cremonini e che con Giuliano Sangiorgi.

