Amici, Cricca rompe il silenzio su Rudy Zerbi e poi svela: "Sanremo? Una delle cose più belle che potrebbe mai capitarmi"

Il giovane cantante Cricca, nome d'arte di Giovanni Cricca, ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici e parla di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Tempo di confessioni per Cricca, nome d'arte di Giovanni Cricca. Il cantante ed ex allievo della 22esima edizione di Amici ha rilasciato una nuova intervista in cui ha raccontato come procede il suo percorso musicale rivelando che gli piacerebbe calcare il famoso palco dell'Ariston del Festival di Sanremo.

Cricca pronto per Sanremo 2025?

Cricca è stato uno dei protagonisti della 22esima edizione di Amici, che ha visto trionfare il latinista Mattia Zenzola. Intervistato da Superguidatv, il cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha ricordato la sua esperienza nella famosa scuola di Canale 5 rivelando con chi, dei suoi compagni, è rimasto in buoni rapporti. Non solo. Giovanni ha colto l'occasione anche per dedicare parole di grande affetto e stima nei confronti di Rudy Zerbi:

Nonostante il percorso ad Amici in cui lui era in un’altra squadra, è una persona d’oro e non mi stancherò mai di dirlo. È stato sempre molto carino con me, mi ha ascoltato e supportato. La mia carriera è partita anche un po’ con lui, con il Deejay On Stage. Le giornate al mare passate insieme sono state molto belle e anche le cene. Tra di noi c’è una profonda stima. Ho mantenuto i contatti un po’ con tutti. Una cosa divertente e bella, che è anche legata a “Vivere a Riccione”, è che molti sono venuti qui, ospiti a casa mia, per una piccola vacanza. Da Aaron, a Gianmarco e Megan, Ramon, ecc, ecc.. Sono cresciuto con il valore dell’ospitalità: la porta di casa mia è sempre aperta per tutti, per noi l’accoglienza è molto importante. Ho sempre ospitato tutti e continuerò a farlo, sia amici che amici di amici.

Cricca ha poi dato dei preziosi consigli ai giovani talenti che quest’anno entreranno nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, e parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo:

Una esperienza davvero grande come Amici, che capita una volta nella vita, bisogna viverla dando tutto ed essere sé stessi senza risparmiarsi in niente. Nei miei sogni c’è anche Sanremo. Penso che sia proprio una delle cose più belle che potrebbe mai capitarmi! Sto lavorando anche per il Festival, senza però forzare la mano. Un feat dei sogni? In questo particolare momento, che tra l’altro sono anche miei amici, farei un feat con i Bnkr44.

Amici torna in onda il 22 settembre su Canale 5

La pausa estiva di Amici quest'anno durerà più del solito. Contrariamente a quanto previsto, infatti, la prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è stata posticipata al prossimo 22 settembre su Canale 5. Non solo. Il programma subirà un cambiamento anche nella durata delle puntate, riducendosi di mezz’ora rispetto agli anni precedenti. La programmazione sarà dalle 14:00 alle 16:00. Al posto di Amici, i telespettatori assisteranno a un doppio episodio della soap Beautiful, seguito da Endless Love.

