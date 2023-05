Amici, Cosmary Fasanelli e la dolce dedica a Nunzio Stancampiano

Gossip TV

I due ex allievi di Amici, Cosmary Fasanellie e Nunzio Stancampiano, sono più innamorati che mai, a giudicare dalla dedica della ragazza. Vediamo insieme i dettagli!

La coppia di allievi di Amici ha ufficializzato la relazione solo la scorsa estate, eppure, a distanza di quasi un anno, sono ancora molto uniti e innamorati: stiamo parlando di Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, ex allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici, Cosmary e la dolce dedica a Nunzio

Chi credeva che sarebbe stato solo un flirt estivo, si sbagliava di grosso: a giudicare dalle foto e dalle ultime dichiarazioni Cosmary e Nunzio sono ancora felicemente una coppia. L'ultima occasione per mostrare la forza del loro amore è stata una gita a Verona, nell'ultimo weekend, celebrata sui social con una foto su Instagram.

Negli scatti, Cosmary e Nunzio passeggiano al centro di Verona, tenendosi per mano, mentre in altri si vedono scorci di Verona e la coppia che si reca in visita alla casa di Giulietta. A corredo dell'immagine, l'ex allieva ha scritto una dolce dedica al fidanzato:

"Una giornata speciale io e te. Magica Verona."

Il post è stato ovviamente commentato da diversi ex allievi e talenti dello show di Canale5 e dai fan della coppia, felici di vederli più uniti e innamorati che amai!

