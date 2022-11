Amici, ballerino professionista ed ex alunno nel cast di Magic Mike 3!

Gossip TV

Un noto e amatissimo ex alunno di Amici, il talent show di Maria De Filippi, farà parte del cast del film Magic Mike 3. Ecco di chi si tratta.

Gli amici di Maria De Filippi volano in alto e Sebastian Melo Taveira è un esempio lampante del talento che diventa internazionale, tanto da trovarsi a ballare mezzo nudo su un palco al fianco di Channing Tatum. Il ballerino di Amici, nonché ex alunno amatissimo, farà parte del cast di Magic Mike 3!

Magic Mike 3, nel cast anche un ex alunno di Amici

Che la scuola di Amici sia un trampolino di lancio unico è ormai un fatto assodato e indiscusso. I talenti che ogni anno vengono sfornati, dopo essere stati accuratamente selezionati e nutriti, trovano la porta aperta per moltissime attività lavorative, sia nel ballo che nel canto. Molti sono i volti del programma che hanno calcato il palco del Festival di Sanremo, alcuni di essi diventati famosissimi come Emma Marrone, Annalisa o Irama.

Anche per i ballerini c’è ampio spazio nei teatri internazionali, così come in America a Hollywood: è il caso di Sebastian Melo Taveira. Il sensuale ballerino dalla florida chioma è stato scelto per ballare al fianco di Channing Tatum nel film Magic Mike 3, terzo capitolo della saga più hot del cinema internazionale.

Basato su una sceneggiatura di Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli della saga, e diretto da Steven Soderbergh il film ha portato il giovane amico di Maria in un cast internazionale che comprende anche la mitica Salma Hayek. Sebastian è stato avvistato nel trailer ufficiale di Magic Mike - The Last Dance, diffuso da Warner Bros e in uscita nei cinema italiani il 9 febbraio 2023. Un bel traguardo per l'affascinante ballerino, che nel 2019 si era esibito a Londra nel cast del musical di Magic Mike, infiammando le fan.

Scopri le ultime news su Amici.