Amici: Arisa al centro delle critiche per il suo ritorno nella scuola, interviene un ex concorrente del Gf Vip

Alessandro Cecchi Paone difende Arisa dalle critiche: "Piena libertà di movimento".

Il cast dei professori della nuova edizione di Amici è stato svelato! Ritroveremo i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, la new entry Emanuel Lo e Arisa, che è stata duramente criticata per la sua decisione di tornare nel talent show di Canale 5.

Arisa difesa da Alessandro Cecchi Paone

Tante novità e cambiamenti ad Amici! Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, vedremo l'addio di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Se al posto dell'amata coreografa subentrerà Emanuel Lo, al posto della speaker radiofonica arriverà Arisa. Per quest’ultima, però, non si tratta di una novità visto che già due anni fa è stata professoressa di canto del talent.

Il ritorno di Arisa ad Amici non è stato apprezzato da molti. In particolar modo da una telespettatrice che, scrivendo a Nuovo Tv nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone, ha definito la cantante "prezzemolina della tv". A difendere la cantante è stato proprio quest'ultimo: "C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento". Arriverà una replica da parte di Arisa?

Ricordiamo che la ventiduesima edizione di Amici partirà il prossimo autunno su Canale 5. Per la gioia di tutti i fan del programma, tra gli allievi ritroveremo il ballerino Mattia Zenzola. Per saperne di più sul cast del popolare talent show condotto da Maria De Filippi non ci resta che attendere le prossime settimane.

