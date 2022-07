Amici, anticipazioni shock: il figlio di un noto cantante nel cast!

Gossip TV

Si mormora che nel cast della nuova edizione di Amici ci sarà anche il figlio di un noto cantante. Avrà vita difficile come LDA o i professori mostreranno clemenza?

Continuano i casting per la nuova edizione di Amici e i fan del talent show di Maria De Filippi non stanno nella pelle. Sembra che, tra i giovani talenti di quest’anno, ci sia posto anche per un “figlio d’arte”, ovvero il figlio di un noto cantante italiano che segue le orme di LDA nel programma di Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

Amici, nel cast anche il figlio di…

La ventiduesima edizione di Amici non deluderà le aspettative dei fan del talent show di Maria De Filippi. Gli addetti ai lavori sono già pronti per presentare la nuova classe di giovani talenti, e per farlo continuano i casting in tutta Italia, alla ricerca di ballerini e cantanti che possano aspirare alla Finale dopo mesi e mesi di studio intenso nella scuola. Stando alle ultime anticipazioni lanciate da Amedeo Venza su Instagram, anche quest’anno nel cast dei cantanti ci sarebbe un “figlio d’arte”, e chissà se avrà vita difficile come LDA che per smarcarsi dalla nomea di raccomandato dal padre Gigi D’Alessio, ha dovuto faticare, salvo poi dimostrare il suo innegabile talento e attirare tantissimi fan al seguito.

Questa volta toccherebbe al ventunenne Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Il giovane ha debuttato con la canzone “Se mi scegli”, un brano rap che lo allontana dal mondo musicale del padre, e lavora come speaker per RTL 102.5. Al momento, la notizia non è stata ancora confermata mentre è certa la presenza di Lorella Cuccarini nella nuova edizione di Amici.

La professoressa, lasciato il banco di danza a Raimondo Todaro e indossati i panni di professoressa di canto, si è detta pronta a nuove sfide, soddisfatta del lavoro svolto nella scuola e del sodalizio lavorativo con Maria De Filippi, nella quale ripone immensa stima. Inutile dire che i fan di Lorella sono al settimo cielo e non vedono l’ora di vederla tornare dietro al banco dei professori.

