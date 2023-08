Amici, Anna Pettinelli sui social: "Senso di impotenza e grande paura"

Gossip TV

L'ex prof di Amici Anna Pettinelli si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Ecco cosa è successo!

Brutta disavventura per Anna Pettinelli, ex prof del talent di Amici in onda su Canale5. La conduttrice radiofonica, infatti, era andata in vacanza per qualche giorno ma, al suo ritorno, ha trovato ad attenderla una brutta sorpresa.

Amici, Anna Pettinelli in lacrime sui social: "Mi avete tolto tutto"

La speaker radiofonica è tornata nella sua casa a Roma e ha trovato il suo appartamento completamente svaligiato: durante la sua assenza, infatti, si sono introdotti dei ladri che hanno portato via tutto. L'ex prof della scuola di Maria De Filippi non ha saputo trattenere l'amarezza di fronte a questo orribile bentornato e si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social.

Pettinelli ha, infatti, preso la parola sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una storia scritta, troppo sconvolta e addolorata per la disavventura subita:

"Vorrei ringraziare i ladri che si osno introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest'estate. Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare). Vorrei ringrazirali per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e lo stare nella mia beata solitudine. Ma paura soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza. Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spacchiate, non vi apparterranno mai."

Dalle parole di Anna Pettinelli emerge tutta la tristezza, l'impotenza e il dolore per la violazione della propria casa e la distruzione di oggetti personali legati a persone che ha amato tanto e che, purtroppo, non ci sono più. Un senso di impotenza e un'amarezza per un gesto orribile e violento, che ha privato l'ex prof del talent di Canale5 di ogni sicurezza e tranquillità.

