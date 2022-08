Amici, Anna Pettinelli replica alle accuse e critiche sui social: "È nella vostra perversa natura, ma..."

Gossip TV

L'ex professoressa della scuola di Amici replica duramente a chi continua a criticarla e accusarla di usare i filtri sui social.

Cresce l'attesa per Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventiduesima edizione. Grande assente tra i professori di canto la speaker Anna Pettinelli che, nelle ultime ore, è finita nel mirino di alcuni hater sui social per l'eccessivo uso di photoshop.

Lo sfogo social di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli si è lasciata andare a un duro sfogo sui social. Il motivo? L'ex professoressa di Amici è stata duramente criticata da alcuni utenti sui social per il suo eccessivo uso di photoshop. Infastidita e senza troppi giri di parole, la speaker radiofonica ha così pubblicato un post su Instagram in cui ha replicato alle accuse affermando:

Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le palle con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura ma anche voi avete diritto a vivere.

Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine ? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà.

