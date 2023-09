Amici, Anna Pettinelli non lo nasconde più: è lui la Nuova Fiamma!

Gossip TV

Anna Pettinelli, tornata come professoressa di canto della nuova edizione di Amici, rivela di avere un nuovo amore.

Dopo un anno difficile, Anna Pettinelli è tornata a sorridere e, a quanto rivela la professoressa di canto di Amici, non solamente su piano professionale. Ecco cosa ha rivelato la speaker radiofonica a proposito della sua nuova fiamma.

Amici, Anna Pettinelli ritrova l’amore

Anna Pettinelli è tornata ad essere una delle professoresse di canto della scuola di Amici e non potrebbe essere più felice. Dopo un anno lontana dal talent show di Canale 5, infatti, Anna sentiva la mancanza del suo ruolo e del format e ha accolto dunque a braccia aperta la richiesta di Maria De Filippi, che l’ha voluta al posto di Arisa. Per Pettinelli, quello appena trascorso, è stato un anno intenso non solo dal punto di vista lavorativo.

La frizzante speaker radiofonica ha ricevuto una brutta batosta amorosa dall’ex Stefano Macchi, che dopo un lungo amore l'ha lasciata ed è diventato in fretta e furia padre di uno splendido bambino, ma come confessa a Nuovo Tv ora è pronta a tornare in campo in materia amorosa. “Ho avuto una delusione ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore. […] Stiamo insieme da quattro mesi. C’è molta attrazione fisica tra noi ed è tutto perfetto. È il momento del miele e dello zucchero. Insomma, è un periodo perfetto per noi”. Questa la confessione a sorriso aperto di Anna, che sembra veramente molto presa dalla sua nuova relazione.

Alcune persone hanno pensato che si potesse trattare di Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa, ma lei rassicura che il loro rapporto è di semplice amicizia e complicità, e non è dunque lui il suo nuovo amore misterioso. Nel frattempo nel mondo di Amici i fan sono in subbuglio. Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati nel peggiore dei modi e lui continua a lanciare frecciatine sempre più pesanti ed eloquenti contro la ballerina.

