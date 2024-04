Amici, Andreas Muller sulla nuova vita da papà: "Può sembrare un ostacolo, ma..."

Gossip TV

Andreas Muller, ex allievo di Amici, ha raccontato come sta vivendo la sua nuova vita da neo papà. Ecco cosa ha raccontato!

L'ex allievo di Amici, Andreas Muller ha deciso di rispondere sui social alle curiosità dei fan, svelando come sta vivendo i primi mesi da neo papà. Insieme alla compagna Veronica Peparini, infatti, Muller è diventato genitore delle gemelle Penelope e Ginevra qualche settimana fa.

Amici, Andreas Muller racconta la sua vita da neo papà!

Il ballerino ha risposto sui social ad alcune domande dei followers, rivelando come è cambiata la sua vita da quando sono nate le bambine. L'annuncio della gravidanza della coppia e del gender reveal delle piccole ha entusiasmato i fan del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, che hanno seguito con attenzione la gestazione della coreografa Veronica Peparini e del suo Andreas Muller.

Su Instagram, Muller ha raccontato che l'essere padre, anche così giovane, è un'emozione che non si può spiegare, una sensazione bellissima e che rende la sua vita completa e felice:

"Non si può spiegare secondo me. Eppure mi piacerebbe proprio raccontare la paternità soprattutto quando si è giovani, è una cosa meravigliosa. Per tanti può sembrare un ostacolo, io invece realizzo ora che solo adesso inizio a sentirmi vivo in questo mondo così strano. La vita è un tormento. La mia lo è stata tanto e per certi versi continua ad esserlo perché sono un essere umano con tutti i propri conflitti e “problemi”. A loro voglio dare solo il meglio di me"

A chi, invece, gli ha chiesto quale fosse la parte difficile dell'essere un padre, Muller ha risposto che è la stessa paternità a essere una sfida. Il ballerino, innamoratissimo della compagna, ha anche speso per lei delle parole molto dolci, per la grande forza che ha sempre dimostrato, in particolare durante il parto:

"Veronica è una supereroina. Noi uomini possiamo solo ammirare e imparare tante cose"

Infine, a chi gli ha chiesto se spera che anche le sue piccole diventino ballerine e si trovino ad amare il mondo della danza, Muller ha sorpreso dichiarando:

"Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono ma se si parla del mio volere, non vorrei che facessero le ballerine. Notizia shock! Ma è la verità."

Scopri le ultime news su Amici