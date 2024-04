Amici, Andreas Muller replica alle polemiche dopo un gesto social: "Non va mai bene un c****"

Gossip TV

Andreas Muller ha sbottato sui social dopo le critiche ricevute per un gesto: ecco cosa è successo!

L'ex allievo di Amici, il ballerino Andreas Muller si è trovato a rispondere ad alcune critiche ricevute, dopo aver compiuto un tenero gesto per le sue figlie e in memoria dello zio, scomparso di recente. Muller è legato da qualche anno alla ballerina ed ex maestra di ballo Veronica Peparini, dalla quale ha avuto due gemelle poche settimane fa.

Amici, Andreas Muller si sfoga sui social dopo un gesto per le sue figlie: "Non va mai bene un c****"

Dopo diversi rumors, la coppia aveva annunciato a Verissimo di essere in dolce attesa di due bambine e qualche settimana fa hanno annunciato la nascita di Penelope e Ginevra. Il ballerino non ha mai nascosto la grande gioia di diventare padre e la preoccupazione per la gravidanza non proprio facile della compagna. La coreografa, tuttavia, dopo mesi di preoccupazioni ha dato alla luce due bambine sane e già molto amate dai genitori.

Lo stesso Muller, in occasione della festa del papà, ha pubblicato una dedica alle sue piccole, ammettendo di non riuscire ancora a credere al grande sogno che si è realizzato con la loro nascita. In questo periodo, inoltre, Muller ha subito un grave lutto, perdendo un caro zio, al quale era molto affezionato. Per ricordarlo e per "comunicargli" della nascita delle sue bambine, ieri, sui social ha compiuto un gesto che ha scatenato diverse polemiche.

Il ballerino, infatti, ha lasciato volare dei palloncini rosa, per commemorare suo zio e celebrare la nascita delle sue piccole, provocando delle feroci critiche: molti fan hanno affermato che si è trattato di un comportamento irresponsabile nei confronti dell'ambiente e degli animali. Muller ha però chiesto scusa, mostrando anche che i palloncini non si erano dispersi nell'ambiente, ma erano rimasti impigliati nel balcone di una vicina di casa e opportunatamente rimossi:

"Tutto è bene quel che finisce bene. Non abbiamo inquinato l’ambiente e nessun animale è morto a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti."

Tuttavia, le critiche non si sono placate e alla fine, stufo, Andreas Muller ha sbottato sui social contro gli haters, non nascondendo il suo fastidio:

"Vi prego ditemi che non siete seri oppure io sono impazzito completamente e non so più come funziona questo mondo e mi fate paura. Uno fa volare dei palloncini in aria per far sapere a mio zio che non c’è più che le bimbe sono nate, ma a parte questo che è una stupidaggine, uno poi chiede anche scusa e dice per fortuna i palloncini non sono arrivati né nel cielo né nel mare, né hanno ucciso alcun animale e rispondete comunque che è sbagliato l’esempio e che dovevo pensarci prima, non va bene un ca*zo, non va bene scusarsi e oltretutto devo pensare a come lascerò il pianeta alle mie figlie quando in giro c’è gente che stu*ra ragazzine e il problema è il palloncino. Io credo che voi state fuori di testa, dovete un attimo riprendervi, togliervi dai social, andare a mangiare un gelato e farvi una passeggiata"

