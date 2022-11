Amici, Alessandra Celentano non fa sesso da 13 anni: "Non lo sa nessuno, lo dico solo ora"

Gossip TV

La confidenza intima Alessandra Celentano nel corso dell'intervista a "Belve" di Francesca Fagnani: la storica professoressa di Amici rivela: "Sono casta da 13 anni"

La coreografa, storica insegnante del talent show di Amici ed ex ballerina, Alessandra Celentano, è stata ospite nel talk show di Francesca Fagnani nel programma Belve, in onda questa sera in secata serata su Rai 2.

Alessandro Celentano casta da 13 anni, la rivelazione a Belve

La 55 milanese, come riportato da Davide Maggio che ha anticipato l'intervista, ha rivelato di essere casta da ben 13 anni:

"Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile"

"Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?" ha domandato la Fagnani.

"Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno", ha aggiunto la Celentano.

Nel corso dell'intervista, l'insegnanate ha parlato anche della separazione con il commercialista e docente universitario Angelo Trementozzi con il quale è stata sposata dal 2007 al 2012. Parlando del divorzio, la maternità mancata è stato uno dei motivi per cui il rapporto con l'imprenditore è terminato:

"Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere"

E sulla nota lite in studio con Maria De Filippi durante una puntata di Amici: "Non ci siamo parlate per un po' " , ha rivelato glissando su chi delle due abbia chiesto scusa.

La vera notizia della puntata di #Belve di stasera è che la Celentano non batte chiodo da 13 anni 🤣💪🏻 #castità @francescafagnan https://t.co/mKvJlVQhiI pic.twitter.com/eFZI1v0hFu — Davide Maggio (@davidemaggio) November 8, 2022

Scopri le ultime news su Amici.