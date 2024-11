Amici 24, Teodora in difficoltà: Deborah Lettieri prepara una speciale prova per lei (VIDEO)

Gossip TV

Nel daytime di Amici 24 di oggi, 11 novembre, Deborah Lettieri ha preparato per Teodora una prova speciale per aiutarla a superare la sua ansia di esibirsi davanti al pubblico.

Nella classe di Amici della ventiquattresima edizione c'è la ballerina Teodora Martinez, allieva della squadra di Deborah Lettieri. Nonostante il suo talento, Teodora nelle ultime puntate non è riuscita a dare il meglio di sé nelle esibizioni, finendo spesso all'ultimo posto. Decisa ad aiutarla, Deborah ha organizzato per lei una prova speciale per aiutarla a superare la paura di esibirsi in studio.

Amici 24, Teodora in difficoltà: Deborah Lettieri organizza una prova per aiutarla

La ballerina era nella sala prove quando è stata raggiunta da Deborah Lettieri: la sua maestra le ha chiesto come stesse e Teodora si è lasciata andare a un lungo sfogo, nel quale ha ammesso di sentirsi molto a disagio ogni volta che si presenta in studio per ballare.

Teodora ha dichiarato di non riuscire a dare il meglio in puntata, mentre durante le prove sapeva dare il 100% e impegnarsi al massimo. Questo è capitato anche durante alcune delle ultime esibizioni e durante il famoso compito assegnato alla ballerina da Alessandra Celentano: Teodora si è infatti lasciata prendere dall'ansia e ha più volte sbagliato la coreografia.

Secondo l'allieva la causa di questo suo disagio potrebbe dipendere dallo studio in cui si esibiscono gli allievi di Amici 24 e che, dato che era abituata ad ambienti più piccoli e bui, la grandezza della sala e la luminosità la mettono fortemente in difficoltà. In più di un'occasione Teodora ha presentato diverse difficoltà nell'esibirsi e durante l'ultima puntata domenicale Deborah ha deciso di intervenire e ha preparato per lei una prova particolare.

Amici 24, Deborah Lettieri organizza una prova per aiutare Teodora a superare le sue paure

Dopo aver ascoltato le parole della ballerina, Deborah le ha chiesto di raggiungerla in studio: lì, ad accogliere Teodora, c'era il pubblico e Deborah le ha detto che, per superare questa paura dello studio e del pubblico, doveva esibirsi davanti a tutti loro e non si sarebbe dovuta lasciar scoraggiare da eventuali fischi o distrarre dagli applausi delle persone presenti:

"Ho fatto venire il pubblico perché voglio che tu in questo spazio ti senta bene. Devi essere chiusa nel tuo mondo e devi ballare come ti vedo ballare in sala!"

Per Teodora è stato una prova speciale che ha messo a dura prova le sue capacità: di fronte al pubblico, infatti, la ballerina si è più volte interrotta nella sua performance con il ballerino Michele e ha dovuto ricominciare almeno due volte. Deborah cercava di guidarla, ricordandole di concentrarsi sulla coreografia e di avere fiducia di sé stessa. L'insegnante l'ha incoraggiata anche a guardare il pubblico e a non esserne intimorita: "Loro sono tutti qui per te". Quando alla fine Teodora è riuscita a completare la sua coreografia, Deborah l'ha abbracciata e si è complimentata con lei per il suo impegno.

